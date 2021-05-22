تشکیل ۸ کمیته ارتقا جمعیت در اردبیل/نرخ رشد جمعیت جوان پایین است

محمد سیمزاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نرخ رشد جمعیت جوان در استان اردبیل نگران‌کننده است و در کنار آن با پایین‌ترین آمار نرخ باروری نیز روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: در شاخص‌های یاد شده، جایگاه استان اردبیل هفدهم است و ضرورت دارد با یک سیاست‌گذاری درست به سمت زاد و ولد بیشتر و همچنین ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری حرکت کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: برای عبور از این آمار نگران‌کننده باید واقعیت‌ها را در جامعه به خوبی درک کرده و با یک رفتار و نگرش منطقی در مسیر علت‌یابی و رفع نقصان حرکت کرد.

سیمزاری به پژوهش‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و افزود: برخلاف تصور عامیانه، اکثر خانواده‌های با درآمد پایین نسبت به فرزندآوری راغب‌ترند و خانواده‌هایی که از سطح سواد و تحصیلات آکادمیک برخوردار هستند میزان فرزندآوری کمتری نسبت به سایر گروه‌های جامعه دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این زمینه باید ریشه‌یابی فرهنگی در رفتارها و نگرش‌ها و تغییر دیدگاه‌ها انجام شود تا ما بتوانیم به ۱۴ بند تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری در اصلاح و تقویت سیاست‌های جمعیتی به یک حرکت منطقی دست بزنیم.

سیمزاری اضافه کرد: با تاکید استاندار اردبیل و دستگاه‌های مختلف قرار شده هشت کمیته کاری با محوریت دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد تا به صورت مرتب موضوع افزایش جمعیت و کاستن از آسیب‌ها و خلأها در این حوزه مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: ارتقا، پویایی و بالندگی جوانان سیاست‌های جمعیتی در مورد مهاجرت و برنامه‌ریزی در این حوزه با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به انجام خواهد رسید.

سیمزاری ادامه داد: در تحکیم بنیان خانواده از ظرفیت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و همچنین در افزایش ظرفیت اشتغال و کارایی جوانان از ظرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره خواهیم برد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل تصریح کرد: با هدف ارتقا سلامت جوانان و گروه‌های سنی از پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استفاده خواهیم کرد و در همه حوزه‌ها سعی و تلاشمان بر این خواهد بود تا یک روش صحیح و درستی را در پیش گرفته و در ۱۰ سال آینده به افزایش نرخ باروری و کاستن از سن جمعیت سالخورده و پیر در سطح استان کمک کنیم.