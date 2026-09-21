نجاتیان: پرداخت های نظام سلامت باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و پرداخت مطالبات پرستاران اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت، میزان معوقات پرستاران در برخی موارد به ۹ تا ۱۰ ماه رسیده بود و اضافهکار نیز با تأخیرهای چندماهه و مبالغ پایین پرداخت میشد.
وی افزود: با پیگیری سازمان نظام پرستاری و همکاری وزارت بهداشت و تأمین منابعی در حدود ۸۰ همت، روند پرداخت معوقات بهبود یافت و پیش از جنگ ۱۲ روزه، میزان معوقات به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.
نجاتیان با اشاره به افزایش تعرفههای پرستاری در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، گفت: تعرفهها در این دو سال به ترتیب حدود ۷۰ و ۶۷ درصد افزایش یافت، اما افزایش شدید تورم باعث شده اثر واقعی این افزایشها بر وضعیت معیشتی پرستاران محدودتر از انتظار باشد.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری همچنین مسئله فوقالعاده خاص کارکنان نظام سلامت را از موضوعات مهم این حوزه دانست و افزود: سازمان نظام پرستاری این موضوع را با وزارت بهداشت و دستگاههای مسئول پیگیری میکند و باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای اجرای آن استفاده شود.
وی با اشاره به افزایش بار کاری پرستاران ادامه داد: در حالی که در برخی بخشهای دولتی امکان کاهش ساعت کار یا دورکاری وجود دارد، ماهیت خدمترسانی پرستاری چنین امکانی را فراهم نمیکند و در بسیاری از مراکز، پرستاران همچنان بیش از ساعات موظف و با اضافهکاری فعالیت میکنند.
نجاتیان افزود: در تهران، مراجعه به برخی بیمارستانهای دولتی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل کاهش توان پرداخت مردم و انتقال مراجعه بیماران از بخش خصوصی به بیمارستانهای دولتی بوده است.
وی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی را یکی از دغدغههای اصلی نظام سلامت دانست و گفت: بر اساس برآوردهای سازمان نظام پرستاری، سالانه حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پرستار از سیستم خارج میشوند و این روند نیازمند تصمیم فوری در سطح ملی است.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری بر ضرورت اصلاح نحوه توزیع درآمدهای اختصاصی تأکید کرد و افزود: در برخی مراکز، محاسبه سهم نیروهای فوریتهای پزشکی و پرستاری از درآمدهای اختصاصی نیازمند دقت و نظارت بیشتری است.
نجاتیان درباره تفاوت پرداخت میان نیروهای بالینی و پشتیبانی نیز اظهار کرد: افزایش نامتوازن برخی پرداختها میتواند موجب شود دریافتی نیروهای پشتیبانی از نیروهای بالینی بیشتر شود؛ موضوعی که میتواند نارضایتی نیروهای بالینی را افزایش دهد و نیازمند بازنگری است.
وی، توسعه پانسیونهای پرستاری، بهبود تعرفهها و اصلاح شرایط اقتصادی و شغلی را از جمله پیشنهادهای سازمان نظام پرستاری برای نگهداشت نیروی پرستاری عنوان کرد و گفت: این اقدامات میتواند به جذب نیرو از استانها و شهرهای دیگر و ماندگاری آنان در مراکز درمانی کمک کند.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کارکنان پرستاری را زنان تشکیل میدهند، گفت: با وجود مسئولیتهای خانوادگی، در شرایط کمبود نیرو، پرستاران ناچار به انجام اضافهکاریهای طولانی میشوند؛ بنابراین سیاستهای مربوط به کاهش ساعت کاری کارکنان دولت باید شرایط خاص پرستاران و ماهیت خدمترسانی آنان را نیز در نظر بگیرد.
نجاتیان با تأکید بر اینکه مسئله نظام سلامت فقط کمبود منابع نیست، افزود: نحوه توزیع منابع و فاصله میان دریافتی گروههای مختلف نیز اهمیت دارد و اگر افزایش پرداختها صرفاً بهصورت درصدی انجام شود، اما فاصله دریافتی میان گروههای مختلف باقی بماند، مسئله عدالت در پرداخت حل نخواهد شد.
وی همچنین بر تعیین تکلیف فوقالعاده خاص کارکنان حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: جامعه پرستاری در بحرانها همواره در کنار مردم و نظام سلامت ایستاده و انتظار دارد سیاستهای مربوط به ساعت کاری، حقوق و مزایا و تأمین نیروی انسانی نیز متناسب با واقعیتهای این حرفه اصلاح شود.
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