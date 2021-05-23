سازمان هواشناسی هشدار «زرد» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ اعلام کرد: وقوع رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید موقتی، گاهی همراه با گرد و خاک و با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد امروز برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، نیمه شرقی کرمانشاه، همدان، زنجان، قزوین، مرکزی، البرز، قم، تهران، اصفهان، شمال و غرب سمنان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، غرب یزد، ارتفاعات کرمان و ایلام، فردا برای استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان، شمال سمنان، شمال تهران، شمال سمنان، دامنه و ارتفاعات در البرز و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی سه‌شنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، نیمه شمالی خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه غربی اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات در گلستان و کرمان و چهارشنبه (۵ خردادماه) در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، قم، تهران، البرز، سمنان، شمال یزد، غرب خراسان رضوی، گیلان، مازندران و گلستان دور از انتظار نیست.

احتمال جاری شدن روان‌آب، احتمال برخورد صاعقه، و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیش‌بینی و نسبت به اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در چرای دام‌ها در مراتع مرتفع و تقویت سازه‌های موقتی توصیه می‌شود.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ دیگری با اشاره به افزایش میزان سرعت باد در دریا آورده است: از اوایل وقت دوشنبه (۳ خرداد) تا اوایل وقت سه‌شنبه (۴ خرداد) افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و دور از ساحل گیلان، مازندران، گلستان تا ۲.۵ متر پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال غرق شدن شناگران و قایق‌های کوچک و احتمال آسیب دیدن شناورهای سبک، قفس‌ها و تورهای صیادی وجود دارد و سازمان هواشناسی نسبت به ممنوعیت شنا، محدودیت تردد قایق‌های کوچک و شناورهای سبک و سنگین صیادی و رعایت احتیاط در صنایع فراساحلی توصیه می‌کند.

در ادامه این هشدار آمده است: از امروز (۲ خرداد) تا سه‌شنبه (۴ خرداد) افزایش ارتفاع موج دو متر در ساحل و تا سه متر دور از ساحل برای شرق دریای عمان، مناطق ساحلی و دور از ساحل سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

احتمال غرق شدن شناگران و قایق‌های کوچک و احتمال آسیب دیدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین و تورهای ماهیگیری دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود احتیاط در شنا در سواحل، محدودیت تردد قایق‌های کوچک و شناورهای سبک و نیمه‌سنگین صیادی و رعایت احتیاط در صنایع فراساحلی مد نظر قرار گیرد.