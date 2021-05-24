وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رهبران حماس را تهدید به ترور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را تهدید به ترور کرد.

بر اساس این گزارش، «بنی گانتز» گفت: رهبران حماس از جمله محمد الضیف فرمانده کل گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی و یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی این جنبش در غزه مصونیتی ندارند.

وی افزود: ما توافقی برای عدم آسیب رساندن به آنها نداریم. گانتز در عین حال اجازه ورود کمک‌های انسانی برای بازسازی نوار غزه را به بازگشت اسیران و مفقودین اسرائیلی از غزه منوط کرد.

گفتنی است که در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، بامداد جمعه گذشته بین دو طرف آتش بس اعلام گردید. در این تجاوز، ۲۷۹ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند که ۶۹ نفر از آنها را کودکان، ۴۰ نفر را زنان و ۱۷ نفر را افراد سالخورده تشکیل می‌دادند.

این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی از افزایش شمار تلفات این رژیم در نبرد شمشیر قدس به ۱۳ نفر خبر دادند.