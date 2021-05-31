ماجرای تخلف مالی دانشگاه آزاد از محل شهریه در ادوار گذشته

محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابهامات مالی ادوار گذشته دانشگاه و اینکه آیا اقدامات قانونی لازم درباره این تخلفات صورت گرفته است، گفت: رفع این ابهامات و اشکالات عمدتاً نیازمند ساماندهی بوده است. البته آنجا که تخلف جدی صورت گرفته باشد ما حتماً پیگیری قضایی خواهیم کرد. با این حال اما بسیاری از موارد، تخلف اداری بوده و نه تخلف قضایی.
وی ادامه داد: در این راستا آنچه که برای ما در دانشگاه آزاد بسیار مهم است ساماندهی، سامانه سپاری و شفافیت و نظارت پذیری است که این را به جد دنبال میکنیم تا انشاءالله بتوانیم در این زمینه یک دانشگاه پاسخگو داشته باشیم.
طهرانچی درباره ماجرای نشتی ۷۰۰ میلیارد تومانی شهریهها در ادوار گذشته و اقدامات لازم برای جلوگیری از آن، اظهار داشت: درآمدهای دانشگاه آزاد از شهریه مشخص است. قبلاً سامانهها هیچ اتصالی به یکدیگر نداشتند و سامانه مالی و سامانه آموزشی هم که اصولاً هیچ ارتباطی با هم نداشتند و در واقع یک شکاف اطلاعاتی وجود داشت.
وی افزود: این شکاف باعث شده بود علیرغم انتظار افزایش، درآمدها از شهریه دانشگاه از ۵ سال پیش تا سال گذشته فقط ۳۰۰ میلیارد افزایش داشت و به ۶ هزار میلیارد رسیده بود! امسال اما یک نظارت سامانهای انجام داده و سامانهها را به یکدیگر متصل کردیم و همین کار سبب شد در حالی که افزایش نرخ شهریهها ۱۲ – ۱۳ درصد بود، به یکباره درآمد ما به چیزی حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیار تومان (چون تابستان را در پیش داریم نمیتوان عدد دقیقی را ارائه داد) برسد.
طهرانچی ادامه داد: ما در این نظارت سامانهای هر گونه پرداخت از طریق پوز، نقدی، چکی و سایر شیوههای را حذف کردیم. در واقع عدم شفافیت درآمدهای شهریه ناشی از همان سیستم گسترده، جزیرهای و غیر مرتبط قبلی بود.
