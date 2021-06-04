  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

میزبانی بخشی از مسابقات ارتش های جهان ۲۰۲۱ توسط ایران

میزبانی بخشی از مسابقات ارتش های جهان ۲۰۲۱ توسط ایران

وزارت دفاع روسیه از میزبانی ۳ مسابقه از سری مسابقات بین المللی ارتش های جهان ۲۰۲۱ توسط ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای از مشارکت ایران در میزبانی سه مسابقه از مجموع مسابقات بین المللی ارتش‌های جهان ۲۰۲۱ که قرار است به میزبانی مسکو برگزار شود خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه خود از حضور چهار کشور جدید در مسابقات امسال خبر داد که عبارتند از بورکینافاسو، اندونزی، پرو و عربستان سعودی.

به گفته وزارت دفاع روسیه، تاکنون ۱۲۷۷ تیم از ۴۰ کشور آمادگی خود را برای شرکت در این دور از مسابقات اعلام کرده‌اند.

این مسابقات در قلمرو چند کشور و البته به میزبانی روسیه برگزار خواهند شد که میزبانی ۱۶ مسابقه با روسیه خواهد بود.

به گفته وزارت دفاع روسیه، کشورهای بلاروس، ایران و چین نیز هر کدام میزبانی سه مسابقه را بر عهده دارند.

کد مطلب 5227532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها