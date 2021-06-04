میزبانی بخشی از مسابقات ارتش های جهان ۲۰۲۱ توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای از مشارکت ایران در میزبانی سه مسابقه از مجموع مسابقات بین المللی ارتش‌های جهان ۲۰۲۱ که قرار است به میزبانی مسکو برگزار شود خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه خود از حضور چهار کشور جدید در مسابقات امسال خبر داد که عبارتند از بورکینافاسو، اندونزی، پرو و عربستان سعودی.

به گفته وزارت دفاع روسیه، تاکنون ۱۲۷۷ تیم از ۴۰ کشور آمادگی خود را برای شرکت در این دور از مسابقات اعلام کرده‌اند.

این مسابقات در قلمرو چند کشور و البته به میزبانی روسیه برگزار خواهند شد که میزبانی ۱۶ مسابقه با روسیه خواهد بود.

به گفته وزارت دفاع روسیه، کشورهای بلاروس، ایران و چین نیز هر کدام میزبانی سه مسابقه را بر عهده دارند.