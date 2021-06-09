الگوی بنیاد مدیریت کیفی اروپا به روز رسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی در نخستین نشست تعالی سازمانی و آئین امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مؤسسه خدمات مدیریت کیفیت آلمان با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران جزو صنایعی بوده که با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت، پیش ساز سایر صنایع قرار دارد، گفت: تمامی صنایع از جمله صنعت پتروشیمی باید برای افزایش بهره وری خود از ابزارهای نوین استفاده کنند. در این راستا بر اساس الگوی EFQM در سال ۸۹ مصوبه‌ای در هیئت مدیره شرکت ملی پتروشیمی صادر شد که بر اساس آن ارزیابی کیفیت شرکت‌های پتروشیمی در یک فرم مدیریت واحد و منسجم انجام می‌شود و با برگزاری این جایزه تعالی، تلاش کرده‌ایم شرکت‌های پتروشیمی در راستای اجرای سیاست‌های آن تشویق شوند.

وی افزود: با برگزاری این جایزه آموزش‌های متفاوتی در این زمینه انجام شد که در حال حاضر یکی از نقاط قوت صنعت پتروشیمی به حساب می‌آید چرا که یک مدیر تعالی در شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد. چرا که بیش از ۲۵۰ ارزیاب بر اساس معیارهای استاندارد در هشت دوره جایزه تعالی آموزش داده ایم و این بازآموزی هر ساله انجام می‌شود و به همین دلیل حدود صد نفر در حال حاضر گواهی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را دریافت کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول طی هشت دوره تعالی صنعت پتروشیمی، ۶۴۲ ارزیابی توسط دو هزار و ۲۰۰ ارزیاب از شرکت‌های مختلف انجام شده است. در آخرین دوره جایزه تعالی ۹۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند که بیشترین آمار مربوط به شرکت‌های تولیدی است. در بخش مشاوران و تأمین کنندگان قطعات مشارکت‌های خوبی شکل گرفت.

مدیر برنامه ریزی توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا مشکلات زیادی را تجربه کردیم اما متوقف نشدیم، اظهار داشت: دوره‌های آموزشی تعالی پتروشیمی به صورت منظم برگزار شد و حدود ۵۰ نفر از ارزیابان گواهی بنیاد EFQM را دریافت کردند. البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری‌هایی انجام داد تا شرکت‌ها خود ارزیابی لازم را انجام دهند.

عباس زاده ادامه داد: در نشست امروز ویرایش جدید مدل EFQM از سوی طراحان این اردو به روز رسانی و اعلام شد. که حدس سنجی پروژه‌های بهبود امسال با استفاده از الگوی جدید بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم تا تجارب این حوزه به اشتراک گذاشته شود.