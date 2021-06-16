به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامهای خطاب به مردم با عنوان «نامهای به ایران»، نوشت: ما میتوانیم معترض باشیم اما منفعل نباشیم، ما میتوانیم از دولتهای قبل ناراضی باشیم، اما قهر نکنیم، نتیجه قهر شما پیروزی نیست، شکست است. با رأی ندادن شما هیچ اتفاقی نمیافتد.
وی با بیان اینکه من عبدالناصر همتی، جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در خانه نمیمانم، تاکید کرد: شما هم در خانه نمانید. کنار من باشید.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«مردم ایران
سلام
من عبدالناصر همتی فرزند ایران، یکی از شما و نامزد انتخابات ریاستجمهوری جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هستم و این نامه را در آخرین لحظات مبارزات انتخاباتی خطاب به تک تک شما مینویسم.
در ۲۴ ساعت آینده مهلت تبلیغات انتخاباتی تمام میشود و به دور از هیجان این فرد فرد شما در خانه و خانوادهها هستید که فکر میکنید و تصمیم میگیرید و سرنوشت ما را تعیین میکنید.
گاه فقط حتی یک رأی؛ آری یک رأی میتواند سرنوشت یک ملت را نه برای چهار سال بلکه برای چهل سال آینده تعیین کند.
اغراق نمیکنم و دروغ نمیگویم. شما در مناظرههای تلویزیونی دیدید که من وعدهی غیرقابل عملی ندادم. چون نمیخواهم به شما دروغ بگویم. الان هم دروغ نمیگویم حتی یک رأی شما نوجوان رایاولی یا بانوی خانهدار یا کارمند و کارگر عزیز میتواند سرنوشت ایران را تغییر دهد.
روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تنها روزی است که همه ما برابریم. رأی روستانشین دورترین استان ایران یا رأی شهروندان پایتخت برابر است. رأی بیقدرتان با رأی قدرتمندان برابر است. من نامزد ریاستجمهوری شدهام تا این برابری حفظ شود. دروغهایی که به شما میگویند رئیسجمهور تعیین شده است را باور نکنید.
دروغهایی که به شما میگویند همه از فلان نامزد حمایت میکنند را باور نکنید.
دروغهایی که به شما میگویند چه رأی بدهید و چه رأی ندهید فلان نامزد رئیسجمهور میشود را باور نکنید.
دروغهایی که به شما میگویند رئیسجمهور هیچ قدرتی ندارد و هیچ کاری نمیتواند بکند را باور نکنید.
مردم عزیز ایران
سالهای ۸۴ تا ۹۲ را از یاد نبرید. سالهایی که بنای ظالمانهترین تحریمها علیه ایران گذشته شد را از یاد نبرید. سالهایی که همه جناحهای سیاسی به جان هم افتادند را از یاد نبرید. سالهایی که بهترین جوانان ایران آسیب دیدند را از یاد نبرید. سالهایی که همه از رأی دادن پشیمان شده بودند را از یاد نبرید. سالهایی که همه دنبال رایهای گمشده خود میگشتند را هم از یاد نبرید.
ما میتوانیم معترض باشیم اما منفعل نباشیم، ما میتوانیم از دولتهای قبل ناراضی باشیم، اما قهر نکنیم، نتیجه قهر شما پیروزی نیست، شکست است. با رأی ندادن شما هیچ اتفاقی نمیافتد. افرادی با کمترین آرا میتوانند رئیسجمهور شوند و مثل یک رئیسجمهور با رأی بالا بر شما حکومت کنند. هر کسی که از حق رأی خود صرفنظر کند در واقع به همان کسانی رأی داده است که از دست آنها عصبانی است.
هر کسی که از حق رأی خود صرفنظر کند به کسانی رأی داده است که میگویند رأی مردم اهمیتی ندارد.
هر کسی که از حق رأی خود صرفنظر کند به کسانی رأی داده است که میخواهند یک دولت ضعیف در ایران به قدرت برسد تا بتوانند ایران را به عقب بازگردانند و به هر بهانهای از ایران باج بگیرند.
مردم عزیز ایران
میدانم که از دست سیاستمداران عصبانی هستید. من با زبان سیاست با شما حرف نمیزنم. من با زبان قدرت با شما حرف نمیزنم. من قدرتم را از شما میگیرم. من آمدهام که از دولت، سیاستزدایی کنم. من آمدهام که صدای سومی باشم میان این جناح و آن جناح. من آمدهام که یک دولت کارآمد بسازم که شایستهی یک ملت روزآمد باشد. شما حق دارید بدون تحریم، بدون کمبود، بدون رکود، بدون توهین، بدون تحقیر زندگی کنید.
شما حق دارید در رفاه، با آزادی، با عدالت، با احترام و با شادی زندگی کنید.
فکر نکنید اگر رأی ندهید سیاستبازان دست از سر شما بر میدارند! سیاستبازان از رأی ندادن شما خوشحال میشوند چون هر کس را میخواهند به قدرت میرسانند و انتخابات را به انتصابات بدل میکنند. آنان قدرت را از قدرتمندان میگیرند نه از شهروندان.
عزیزان من
من کار خودم را کردهام. در برابر نامزد قدرتمندان، نامزد شهروندان شدم و در اوج ناامیدی تلاش کردم روزنهای به امید باز کنم. اکنون نوبت شماست. رأی شما به من باعث افتخار من است. از یک رأی تا میلیونها رایتان را بر دیده میگذارم و میبوسم و سوگند میخورم به تک تک آرای شما وفادار باشم و هر هفته و هر ماه و هر سال صادقانه با شما حرف بزنم و گزارش پیشرفتها و موانع و راهحلها را بدهم. اما آنچه از رأی به من مهمتر است اصل رأی دادن شماست. اگر رأی ندهید اساس جمهوریت در خطر قرار میگیرد. اگر رأی ندهید حق تعیین سرنوشت خود را به کسانی واگذار کردهاید که میخواهند برای شما رئیسجمهور انتخاب کنند.
اگر قدرتمندان متوجه شوند با کمترین رأی میتوانند در قدرت بمانند دیگر هرگز برای رأی دادن شما احترام قائل نخواهند شد و یاد میگیرند با کمترین رأی و بیشترین زور بر شما حکومت کنند.
من عبدالناصر همتی جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در خانه نمیمانم، شما هم در خانه نمانید. کنار من باشید. هر یک نفر شما با ده نفر پای صندوق رأی بیایید. مطمئن باشید که در انتخابات با رایدهندگان بالا پیروزی از آن ماست.
ما میتوانیم… ما با هم میتوانیم
عبدالناصر همتی- فرزند ایران»
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