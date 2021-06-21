جوجه یکروزه با نرخ مصوب پیدا نمی شود

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، گفت: نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ مصوب مرغ آماده طبخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه مرغدار در هر کیلوگرم تولید حدود ۲,۴۰۰ تومان ضرر میکند، افزود: بعد از افزایش نرخ مصوب نهادهها از جمله ذرت و سویا و حمل و نیز افزایش شدید قیمت جوجه و سایر هزینهها، لازم بود دولت در قیمت مرغ تجدید نظر کند اما چنین اتفاقی نیفتاده و بعید میدانم که تا آخر دولت دوازدهم نیز چنین اتفاقی بیفتد.
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نابسامانی بازار جوجه یکروزه هنوز تمام نشده و قیمت جوجه همچنان بالای ۶,۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یکروزه گوشتی ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمیشود.
وی با بیان اینکه مسئولان باید در کنترل قیمت مؤلفههای تولید، تدابیر بیشتری اتخاذ و این مساله را مدیریت کنند، گفت: افزایش قیمت مؤلفههای تولید، افزایش قیمت تمام شده را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق میافتد، گاهاً تولیدکنندگان زیان میکنند به طور مثال بعد از تصویب و اعلام قیمت ۲۴۹۰۰ تومانی تاکنون ما شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مؤلفههای تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل و ریز مغذیها بودهایم اما این اثرات را در قیمت فعلی مرغ نمیبینیم و اصلاح قیمت صورت نگرفته است. البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفهها مانند جوجه مربوط به عدم نظارت و سودجویی در بازار است که متأسفانه دولت نسبت به آن بی تفاوت است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برای اینکه بازار مرغ طی ماههای آینده، در آرامش باشد دولت باید از هم اکنون به فکر مدیریت آن، کنترل قیمت مؤلفههای تولید، تأمین به موقع و کافی نهادهها و نظارت، پایش و کنترل بازار باشد.
اسدالله نژاد تاکید کرد: امیدواریم که دولت سیزدهم توجه بیشتری به حوزه تولید و تولیدات کشاورزی داشته باشد و کمتر شاهد اتفاقاتی که طی سالهای اخیر افتاد، باشیم.
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