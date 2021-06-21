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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۳۳

برای انجام گفتگو؛

آمریکا: مشتاق پاسخ مثبت پیونگ یانگ هستیم

آمریکا: مشتاق پاسخ مثبت پیونگ یانگ هستیم

نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی مدعی شد که در انتظار دریافت پاسخی مثبت از سوی پیونگ یانگ برای آغاز گفتگوهای هسته ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «سانگ کیم» نماینده ویژه آمریکا در مسائل مربوط به شبه جزیره کره، می گوید مشتاق دریافت پاسخی مثبت از جانب پیونگ یانگ در باب مذاکره است.

وی که برای سفری پنج روزه به کره جنوبی رفته است؛ تاکنون حرفی درباره هرگونه تلاش برنامه ریزی شده برای برقراری تماس با کره شمالی به زبان نیاورده است.

اظهارات سانگ کیم در حالی مطرح می شود که روز گذشته نیز، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شده بود: ما آماده ورود به مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی هستیم و منتظر یک سیگنال روشن در این زمینه هستیم. مسئله این است که آیا آنها آماده هستند تا پشت میز مذاکره بنشینند تا در این مسیر کاری انجام شود. ما پیشنهاد هفته جاری او (رهبر کره شمالی) را نشانی جالب تلقی می کنیم.

چند روز پیش، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نشست کمیته مرکزی «حزب کارگران کره» که با حضور تمام اعضای این کمیته برگزار شد، اظهار داشت که این کشور باید «هم برای گفتگو و هم برای رویارویی» با ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» آماده شود.

وی در صحبت های خود تأکید کرد که آمادگی جهت رویارویی «برای حراست از شأن و منزلت کشور» و تضمین یک «فضای صلح آمیز» بسیار مهم است.

کد مطلب 5240554
مریم خرمایی

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