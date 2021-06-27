دادگستری شهرستان گناوه عملکرد رضایت بخشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان دادگستری شهرستان گناوه با تبریک هفته قوه قضائیه و تقدیر از تلاش‌های مجموعه دادگستری شهرستان اظهار داشت: دادگستری شهرستان گناوه علیرغم مراجعات زیاد مردمی، با مدیریت خوب این بخش در شهرستان دارای عملکرد رضایت بخشی است.

امام جمعه گناوه افزود: هفته قوه قضائیه فرصت بسیار خوب و مغتنمی است تا فعالیت‌های این قوه در مبارزه با جرایم و فساد هر چه بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود.

وی گفت: با روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه سند تحول این قوه تنظیم شد که هدف از آن عدالت و امیدواری مردم به این قوه بوده است و ایشان در مدت کوتاه تحول بسیار خوبی ابتدا در این قوه ایجاد کردند که امید است که این خط و مشی بعد از ایشان نیز ادامه یابد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به قرار گرفتن آیت الله رئیسی در رأس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: قوه قضائیه ایستگاه پایانی مبارزه با فساد و جرم محسوب می‌شود و خط مقدم مبارزه با فساد و جرایم در قوه مجریه است و آیت الله رئیسی با قرار گرفتن در رأس قوه مجریه در خط مقدم مبارزه با تخلفات قرار گرفته‌اند.

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور مردم در انتخابات ۲۸ خرداد گفت: با همه تبلیغاتی که دشمنان برای کاهش حضور مردم در انتخابات انجام دادند مردم در این انتخابات شرکت کردند و حماسه آفریدند.

وی از همراهی و همکاری رئیس دادگستری، دادستان، قضات و نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهرستان در برگزاری انتخابات تقدیر کرد و افزود: انتخابات در سطح شهرستان گناوه با تلاش همه دست اندر کاران با کمترین تخلفات و با امنیت بالا برگزار شد که تلاش‌ها در این زمینه قابل تقدیر شد.

وی با اشاره به اینکه بالاترین خدمت به مردم احترام به مردم است بیان کرد: امیدآفرینی در جامعه وظیفه امروز همه مسئولان است و هرکسی در هر منصب و مقام باید برای امید آفرینی و تزریق امید در بین اقشار جامعه بکوشد.

وی یادآور شد: قوه قضائیه مرجع و پناهگاه مردم و دادخواهان و مظلومان است و هر کسی که مورد ظلم قرار گیرد با امید به احقاق حق خود به این دستگاه مراجعه می‌کند.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه رفیع قضات در آیات و روایات اسلامی گفت: منصب قضاوت در دیدگاه اسلام از حساس‌ترین و مهمترین و در عین حال از خطرناک‌ترین مناصب و جایگاه‌های اجتماعی در جامعه است و به تعبیر روایات قاضی نماینده خدا بر زمین است.

وی گفت: حسن برخورد، احترام به مردم، تکریم ارباب رجوع از وظایف همه مسئولان به ویژه در قوه قضائی است که باید به آن توجه شود.

رکنی حسینی گفت: امروزه دشمن به دنبال تزلزل پایه‌ها و بنیان خانواده‌ها است و از طریق مختلف فضای مجازی، فیلم‌ها و برنامه‌های مختلف در این جهت برنامه ریزی می‌کنند.

وی اضافه کرد: پرونده‌های طلاق از مهمترین ورودی‌های دادگستری است که باید همه در این مورد کمک کنیم و از افراد متنفذ در این زمینه بهره برد و به سمت و سوی سازش در خانواده پیش رفت تا از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کرد.