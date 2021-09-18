کرسی آزاد اندیشی فساد ستیزی فردی یا ساختاری در گناوه برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح شنبه در این نشست به مقایسه فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی (ع) و سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: وقتی در بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد دقت می‌کنیم مبارزه با فساد بویژه مبارزه با فساد اقتصادی اهمیت بالای دارد.

امام جمعه گناوه گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دایره‌المعارف انقلاب است که رهبری در آن مفهوم مبارزه با فساد و عدالت را بهم پیوسته‌اند یعنی این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری فساد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی را یک توده چرکین و عارض بر کشورها و نظام‌ها می‌داند که اگر در بدنه کشور عارض شود یک زلزله و ضربه زننده بر مشروعیت آنها خواهد بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: رهبر معظم انقلاب در رابطه با فساد هشدار داده‌اند که اگر دریک جامعه فساد ظهور و بروز کند مایه ورشکستگی مادی و معنوی می‌شود

وی ادامه داد: از دیدگاه رهبری انتصاب نادرست و غیردقیق و جناحی مدیران، زمینه فساد را مهیا می‌کند و ایشان آقا زادگی، خویشاوندی، سهل انگاری و نبود نظارت، رشوه خواری و ویژه خواری را مصادیق فساد می‌دانند.

امام جمعه گناوه رشوه خواری و رانت اطلاعاتی که منجر به سود کلان می‌شود را زمینه ساز فساد عنوان کرد و افزود: اگر این موارد در جامعه رواج پیدا کند قطعاً بذر فساد را می پاشد و محصول آن جز تباهی فرهنگی، ضربه اقتصادی و ضعف عملکردی در مدیریت چیزی دیگری نیست لذا پیشگیری و صیانت از بروز فساد مقدم بر درمان است.

مقابله ریشه‌ای با فساد

عضو هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور گناوه در این نشست گفت: فساد ابعاد مختلفی دارد که در اکثر کشورها و فرهنگ‌ها تقریباً برداشت مشترکی از آن وجود دارد.

احمد طاهری به ابعاد ساختاری مدیریت اشاره کرد: یکی از ابزارهای مدیریت بوروکراسی است وقتی به یک نفر اختیار داده می‌شود مسئول اجرای کارهایش است و وقتی این ابزار نیمه اجرا شود آسیب‌زا است لذا وقتی از مبارزه با فساد صحبت می‌کنیم باید آن را ریشه‌ای ببینیم و به آن بپردازیم.

عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه پیام نور گناوه به زمینه‌های جرم از مبانی جرم شناختی اشاره کرد و گفت: امروز بیش ۶۰ درصد جرایم مورد رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری مالی یا مرتبط مالی هستند.

احمدرضا ونکی افزود: وقتی تقسیم کار و ثروت در جامعه عادلانه نباشد فقر بین مردم روز به روز بیشتر می‌شود و عدالت اجتماعی نباشد فساد در وضعیت خودش عارض می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در سطح کلان افراد بخاطر رشد نیافتگی، عدم آموزش قوی، برنامه رشد مدار کوتاه مدت، بلند مدت و بین نسلی دچار فساد می‌شوند.

کرسی آزاد اندیشی «فساد ستیزی فردی یا ساختاری، راه حل‌ها و موانع» به همت انجمن علمی حقوق و دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه برگزار شد، و در پایان نشست کارشناسان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.