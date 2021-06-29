امکان پوشش همه مسابقات ورزشی بانوان/ رادیو ورزش ۲۳ ساله شد

مهدی آذرمکان مدیر رادیو ورزش با اشاره به بیست و سومین سالروز تاسیس رادیو ورزش درباره تاریخچه این شبکه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: رادیو ورزش از ۸ تیر ماه سال ۷۸ فعالیت خود را به صورت ۱۲ ساعته آغاز کرد و به تدریج در سال ۸۹ برنامه ها به صورت ۲۴ ساعته پخش شد.

آذرمکان افزود: ماموریت رادیو ورزش ترویج و تقویت ورزش همگانی به منظور رسیدن به یک جامعه سالم، پرنشاط و انعکاس افتخارات بین المللی در عرصه ورزش است.

مدیر رادیو ورزش درباره جشن تولد ۲۳ سالگی این شبکه و برنامه های این روز اعنوان کرد: در ۸ تیر ماه مراسمی را با حضور مقامات و مسئولان ورزشی کشور از جمله رئیس کمیته المپیک، وزیر و معاونان وزارت ورزش و جوانان، معاون صدا، برخی از روسای فدراسیون ها، تعدادی از سازمان های فعال در زمینه ورزش، پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی رشته های مختلف برگزار خواهیم کرد و برنامه های مختلفی برای این روز در نظر گرفته شده است. البته با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی محدودیت هایی در دعوت تعداد زیادی از مهمانان داشتیم.

وی درباره مخاطبان رادیو ورزش گفت: با توجه به آمارهای به دست آمده، عموم مردم از مخاطبان رادیو ورزش هستند. وقتی به کنداکتور برنامه ها نگاه کنید متوجه این موضوع می‌شوید که ما همه اقشار جامعه را در نظر گرفتیم و برای همه برنامه داریم اما خاص ترین مخاطبان ما جوانان و نوجوانان هستند.

آذرمکان ادامه داد: در ۲ بازه زمانی مختلف رادیو ورزش بیشترین مخاطب را دارد. یکی در ابتدای صبح به واسطه حضور عموم مردم در خودروهای شخصی و رهسپار شدن به سمت محل کار و دیگری در بازه زمانی ساعت ۱۶ الی ۲۰ که از پرمخاطب ترین زمان هایی است که برنامه های این شبکه شنیده می‌شود.

وی در رابطه با برنامه های خاص جوانان و نوجوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان عنوان کرد: برای فصل تابستان برنامه های جدیدی طراحی شده که از ابتدای تیر ماه روی آنتن رفته است. بخشی از برنامه های ما گزارش های ورزشی است که مختص مسابقات مختلف است و به صورت زنده پوشش داده می شود.

مدیر رادیو ورزش اضافه کرد: برنامه های دیگری هم از جمله «قهرمان شو»، «پنجره ای رو به شب»، «مناظره ورزشی»، «داورانه»، «به اضافه ورزش» در کنداکتور فصل تابستان قرار دارد که به موضوعات جذابی برای اقشار مختلف مخاطبان رادیو می پردازد. همچنین برنامه «ایراندخت» را به صورت مستقل به بانوان کشورمان اختصاص دادیم.

آذرمکان درباره توجه ویژه رادیو به ورزش بانوان گفت: مزیت نسبی ما در مقایسه با تلویزیون ورزش بانوان است. در تلویزیون به واسطه محدودیت برای پخش، تعدادی از مسابقات را نمی‌توان به تصویر کشید اما در رادیو می‌توانیم همه مسابقات ورزشی بانوان را پوشش دهیم و تلاش کردیم که این اتفاق رقم بخورد. آخرین مسابقه ورزشی بانوان مربوط به مسابقات ملی دو و میدانی در استان مرکزی بود. برنامه «ایراندخت» به موضوع ورزش بانوان می‌پردازد و حتی عوامل برنامه هم همه از بانوان هستند. البته در برنامه های دیگری هم در قالب گزارش های مختلف به ورزش بانوان کشور می‌پردازیم.

آذرمکان در پایان درباره برنامه ریزی های مسابقات المپیک توکیو تصریح کرد: طی نشستی که با رئیس کمیته ملی المپیک برای ایجاد تعامل و همکاری های نزدیک و دوجانبه داشتیم، سعی خواهیم کرد تمام مسابقاتی که نماینده ایران در آن حضور دارد و مسابقات جذاب را پوشش زنده دهیم و در حال تلاش برای اعزام تعدادی از خبرنگاران و گزارشگران به توکیو هستیم.