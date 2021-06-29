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۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۸

رئیس پلیس راه استان ایلام خبر داد؛

برخورد با ۱۰۰ دستگاه خودروی پلاک مخدوش در ایلام

برخورد با ۱۰۰ دستگاه خودروی پلاک مخدوش در ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از برخورد با بیش از ۱۰۰ خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش در هفته اول تیرماه دراستان خبر داد.

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ماده ۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک در سطح جاده‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده مأموران پلیس راه نسبت به توقیف آنها اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این طرح از ۵ تیر ماه به مدت دو هفته اجرا خواهد شد، افزود: برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر و مخدوش نمودن ارقام پلاک وسیله نقلیه جرم بوده و برابر قانون رانندگان به حبس از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.

رئیس پلیس راه استان در پایان تصریح کرد: طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش که از مطالبات جدی شهروندان بوده با جدیت هرچه بیشتر توسط عوامل پلیس راه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی از برخورد با بیش از ۱۰۰ خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش در هفته اول تیرماه در استان خبر داد.

کد مطلب 5246563

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