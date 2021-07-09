به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، حجت الاسلام کاظم صدیقی، دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر، در جلسه شورای معارف سیما که به منظور هم افزایی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی برای برپایی هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر برگزار شد، ضمن اشاره به ویژگی‌های خاص ایام دهه ولایت به ویژه عید سعید غدیر، گفت: در ایام دهه ولایت جوشش عمومی برای یک‌شکل شدن در لباس و پوشش شاد، اطعام، هدیه دادن و مهربانی کردن به یکدیگر در سطح کشور لازم است.

وی ضمن تشکر از شبکه قرآن و معارف سیما به خاطر رسالت خاصی که بر عهده دارد و پیشگامی برای برگزاری باشکوه مراسم در اینگونه مناسبت‌ها، افزود: شورای معارف سیما می‌تواند گفتمانی را در جامعه تقویت کند و با فضا سازی مثبت، جامعه اسلامی را در مسیر ولایت پیش ببرد.

حجت الاسلام صدیقی گفت: شورای معارف سیما و شبکه قرآن و معارف از هر مناسبتی به‌عنوان ظرفیتی برای تعمیق و تبلیغ فرهنگ و معارف اهل بیت (علیه السلام) بهره می‌برد و با دعوت از صاحب نظران تلاش می‌کند تا با تولید و پخش برنامه، در جامعه موج آفرینی کند.

جواد شیخ اکبری، دبیر شورای معارف سیما در این جلسه ضمن اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته با توجه به شرایط حاکم در جامعه برای برگزاری مناسبت‌های مهم مذهبی، افزود: سعی شده با هم افزایی میان رسانه ملی و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی که در امر خطیر تبلیغ فعال هستند با استفاده از ظرفیت رسانه ملی ضمن معرفت افزایی، جامعه در فضای معنوی مناسب این ایام قرار گیرند.

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، ماه ذی الحجه را با توجه به مناسبت‌هایی چون، روز عرفه، عیدقربان، عیدغدیر و روز مباهله، یکی از مهم‌ترین و مبارک‌ترین ایام بر شمرد و بیان داشت: فعالیت‌های رسانه‌ای در این دهه با محوریت تبیین مفهوم ولایت و نقش آن در جامعه برای ایجاد همدلی و عبور از مشکلات متمرکز خواهد بود.

شیخ اکبری با اشاره به اعمال سفارش شده در روز عید غدیر، از جمله انقاق و شاد کردن برادران دینی، اطعام غدیر، هدیه دادن و … به طراحی پویش‌هایی در این خصوص و ترویج کمک مومنانه اشاره کرد و بر نقش رسانه ملی در ایجاد شادی مومنانه تاکید کرد.

در ادامه نشستِ نمایندگان شورای معارف سیما، دکتر ظریف منش از تصویب روز نهج البلاغه در ۱۹ رمضان، دهه کرامت و وارد شدن دهه امامت و ولایت در تقویم رسمی خبر داد و افزود: از سیاست‌ها و راهبردهای این ایام فراگیری آن در جامعه با پویش هر خانه یک اطعام، مشارکت فروشگاه‌های بزرگ برای تخفیف در این روز مبارک و زیرپوشش قراردادن ایتام با همکاری کمیته امداد خواهد بود.

علی اکبر مداحی، مدیر ستاد مرکزی هیئات رزمندگان اسلام، نیز در این جلسه از برگزاری ۱۰ جشن باشکوه در نقاط مختلف تهران و همچنین برپایی کاروان شادی غدیر در کشور خبر داد.

در ادامه جلسه، نماینده آستان قدس رضوی و حجت الاسلام آمره، نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (سلام الله علیها) که به‌صورت مجازی در این جلسه حضور داشتند، برنامه‌های حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) و حرم مطهر بانوی کرامت در ایام دهه ولایت را بیان کردند.

همچنین سعید ستودگان، مدیر کل تولیدات تلویزیونی سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگان شورای معارف شبکه‌های سیما به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند.