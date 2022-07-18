«منم بچه مسلمان» میزبان کودکان در گردهمایی بزرگ غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما برنامه «منم بچه مسلمان» از تولیدات گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن، روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ مصادف با عید غدیر خم از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در گردهمایی بزرگ غدیر در خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسجد بلال صدا و سیما به صورت زنده اجرا خواهد شد.

این برنامه شاد با حضور مجریان و شخصیت‌های عروسکی برنامه در فضایی شاد و مفرح ویژه کودکان، همراه با اجرای سرود، نقاشی، سفالگری و چهره پردازی فانتزی کودک و اهدای جایزه به برترین‌ها برگزار خواهد شد.