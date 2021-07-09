۱۰ شهرستان کرمانشاه نارنجی شد

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رنگبندی کرونایی شهرستانهای استان کرمانشاه از ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بر اساس این رنگبندی، گیلانغرب تنها شهرستان قرمز از نظر شیوع کرونا در این استان است.
وی افزود: در استان کرمانشاه سه شهرستان در وضعیت زرد و ۱۰ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به شهرستانهای نارنجی گفت: شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آبادغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، پاوه، جوانرود، صحنه، هرسین، کنگاور و سنقر و کلیایی نارنجی هستند.
مرادی تصریح کرد: شهرستانهای روانسر، دالاهو و ثلاث باباجانی در وضعیت زرد از نظر شیوع کرونا هستند.
به گفته وی، محدودیتهای کرونایی بر اساس رنگبندی جدید اعلام شده در هر شهرستان اعمال میشود.
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