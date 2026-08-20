فلسفی: مجلس تعطیل نیست و جلسات نمایندگان در حال برگزاری است

پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های مجلس اظهار کرد: مجلس تعطیل نیست و فعالیت‌های نمایندگان در حوزه‌های تقنینی و نظارتی ادامه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: طی یک ماه گذشته قانونی برای مقابله با جنایات جنگی و جنایات بین‌المللی تصویب شده و قانونی نیز برای مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن در کشور اعلام وصول و با ۱۸۳ رأی تصویب شده است.

وی ادامه داد: امکان مشاهده علنی جلسات مجازی نمایندگان نیز وجود دارد و فعالیت مجلس در این بخش ادامه دارد.

فلسفی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی نمایندگان عنوان کرد: طی ماه‌های گذشته جلسات تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و وزرا و همچنین بازدیدهای نظارتی انجام شده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نماینده مردم، طی پنج ماه گذشته برای پیگیری امور مردمی حدود ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط انجام داده‌ام.

وی تأکید کرد: پیگیری مسائل و مطالبات مردم از طریق مکاتبات و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی همچنان در دستور کار قرار دارد.