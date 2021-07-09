قاچاقچیان در حال غارت جنگل های هیرکانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با تاکید براینکه تقوا سبب رستگاری می‌شود و نسل جوانان باید مزین ومجهز به تقوای الهی شوند، گفت: نسل جوان در معرض تهدید آسیب‌ها هستند و باید با تجهیز به تقوا خود را مصون نگه دارند.

وی بااشاره به فرازی از خطبه حضرت علی (ع) و تغییر و دگرگونی دنیا اظهار داشت: در دنیا سختی، خوشی، شادی و غم و غصه با هم وجود دارد و این درحالی که پسادنیا شرایط متفاوت است.

وی با بیان اینکه انسان همواره مقابل چشم دانش و علم خداوند است، بر لزوم داشتن تقوا و پرهیزکاری تاکید کرد و با با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام جواد (ع) اظهار داشت: دوران امامت این امام همام ۱۷ سال به طول کشید.

آیت الله لائینی به نامگذاری روز جمعیت و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روز ازدواج اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه در هر دو مورد افق نسبتاً مشکلی می‌بینیم و به سمت پیری جمعیت و بالارفتن سن ازدواج در حرکت هستیم.

امام جمعه ساری با تاکید بر رفع مشکلات فراروی ازدواج جوانان اظهار داشت: کاهش نرخ ازدواج و جمعیت زنگ خطری محسوب می‌شود.

نقش عفاف و حجاب در پیشگیری ازجرایم

وی با گرامیداشت حجاب و عفاف، نقش آن را در امنیت روانی و پایداری امنیت اجتماعی مهم برشمرد و گفت: در حوزه جرم و جرم شناسی بخشی از جرایم و پرونده سازی ها معلول رعایت نکردن مسئله حجاب و عفاف است و دشمنان برای ترویج بی عفتی و بی وبنداری دارای برنامه هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر مخالفت با فحشاء و کارهای غلط یادآور شد: بانوان باید حفظ شأن و شئون یک بانوی مسلمان از شئون مختلف اجتماعی بهره مند باشند.

وی به مشکلاتی نظیر قطعی برق و غیره اشاره کرد و از مسئولان استانی و ملی خواست تا مشکلات مردم را جدی گیرند و افزود: مشکلات را باید تدبیر حل کرد زیرا اسم تدبیر نمی‌تواند مشکل گشا باشد و باید فکری اساسی کرد.

آیت الله لائینی تصریح کرد: وقتی برای تولید و ایجاد نیروگاه‌ها برنامه ریزی وجود ندارد، شرایطی نظیر مشکلات کنونی ایجاد می‌شود.

امام جمعه ساری با اشاره به مسائل دام و نهاده‌های دامی گفت: از سال گذشته تاکنون قیمت نهاده‌ها بیش از سه برابر شده است در حالی که میلیون‌ها تن نهاده در بنادر دپوشده وجود دارد که برای ترخیص آن مشکل هست و دست دامداران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت چوب و کاغذ نیز گرفتاری‌های زیادی داریم، کارخانه در حال تعطیل شدن است و سازمان جنگل‌ها حاضر به پرداخت بدهی و مطالبات این کارخانه نیست و از سوی دیگر کاغذ در انبارها درحال پوسیدن است و سعی می‌شود از خارج وارد شود.

امام جمعه ساری با اشاره به مشکلات کارخانه‌های بندرامیرآباد یادآور شد: داخلی‌ها اجازه آوردن مواد از خارج و یا صادرکردن آن را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان چوب در حال غارت جنگل هستند، گفت: جنگل هیرکانی چندمیلیون سال قدمت دارند و چه کسی باید با این غارت جنگل‌ها مقابله کنند.