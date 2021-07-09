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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

نماینده ولی فقیه در مازندران:

قاچاقچیان در حال غارت جنگل های هیرکانی هستند

قاچاقچیان در حال غارت جنگل های هیرکانی هستند

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه قاچاقچیان در حال غارت جنگل های هیرکانی هستند خواستار برخورد جامع با متخلفان برای حفظ عرصه های طبیعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با تاکید براینکه تقوا سبب رستگاری می‌شود و نسل جوانان باید مزین ومجهز به تقوای الهی شوند، گفت: نسل جوان در معرض تهدید آسیب‌ها هستند و باید با تجهیز به تقوا خود را مصون نگه دارند.

وی بااشاره به فرازی از خطبه حضرت علی (ع) و تغییر و دگرگونی دنیا اظهار داشت: در دنیا سختی، خوشی، شادی و غم و غصه با هم وجود دارد و این درحالی که پسادنیا شرایط متفاوت است.

وی با بیان اینکه انسان همواره مقابل چشم دانش و علم خداوند است، بر لزوم داشتن تقوا و پرهیزکاری تاکید کرد و با با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام جواد (ع) اظهار داشت: دوران امامت این امام همام ۱۷ سال به طول کشید.

آیت الله لائینی به نامگذاری روز جمعیت و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روز ازدواج اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه در هر دو مورد افق نسبتاً مشکلی می‌بینیم و به سمت پیری جمعیت و بالارفتن سن ازدواج در حرکت هستیم.

امام جمعه ساری با تاکید بر رفع مشکلات فراروی ازدواج جوانان اظهار داشت: کاهش نرخ ازدواج و جمعیت زنگ خطری محسوب می‌شود.

نقش عفاف و حجاب در پیشگیری ازجرایم

وی با گرامیداشت حجاب و عفاف، نقش آن را در امنیت روانی و پایداری امنیت اجتماعی مهم برشمرد و گفت: در حوزه جرم و جرم شناسی بخشی از جرایم و پرونده سازی ها معلول رعایت نکردن مسئله حجاب و عفاف است و دشمنان برای ترویج بی عفتی و بی وبنداری دارای برنامه هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر مخالفت با فحشاء و کارهای غلط یادآور شد: بانوان باید حفظ شأن و شئون یک بانوی مسلمان از شئون مختلف اجتماعی بهره مند باشند.

وی به مشکلاتی نظیر قطعی برق و غیره اشاره کرد و از مسئولان استانی و ملی خواست تا مشکلات مردم را جدی گیرند و افزود: مشکلات را باید تدبیر حل کرد زیرا اسم تدبیر نمی‌تواند مشکل گشا باشد و باید فکری اساسی کرد.

آیت الله لائینی تصریح کرد: وقتی برای تولید و ایجاد نیروگاه‌ها برنامه ریزی وجود ندارد، شرایطی نظیر مشکلات کنونی ایجاد می‌شود.

امام جمعه ساری با اشاره به مسائل دام و نهاده‌های دامی گفت: از سال گذشته تاکنون قیمت نهاده‌ها بیش از سه برابر شده است در حالی که میلیون‌ها تن نهاده در بنادر دپوشده وجود دارد که برای ترخیص آن مشکل هست و دست دامداران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت چوب و کاغذ نیز گرفتاری‌های زیادی داریم، کارخانه در حال تعطیل شدن است و سازمان جنگل‌ها حاضر به پرداخت بدهی و مطالبات این کارخانه نیست و از سوی دیگر کاغذ در انبارها درحال پوسیدن است و سعی می‌شود از خارج وارد شود.

امام جمعه ساری با اشاره به مشکلات کارخانه‌های بندرامیرآباد یادآور شد: داخلی‌ها اجازه آوردن مواد از خارج و یا صادرکردن آن را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان چوب در حال غارت جنگل هستند، گفت: جنگل هیرکانی چندمیلیون سال قدمت دارند و چه کسی باید با این غارت جنگل‌ها مقابله کنند.

کد مطلب 5253892

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