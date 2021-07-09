رشد غیرمنتظره بیکاری هفتگی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، با کند شدن رشد مشاغل آمریکا، تعداد آمریکایی‌هایی که در این هفته درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردند به طور غیرمنتظره‌ای رشد کرد.

طبق گزارش وزارت کار آمریکا تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه در هفته منتهی به ۳ جولای به ۳۷۳ هزار نفر رسید.

این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند که تعداد بیکاران این کشور در این هفته حداکثر به ۳۵۰ هزار نفر برسد.

تعداد بیکارانی که به طور مداوم از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند این هفته ۱۴۵ هزار نفر کاهش یافت و به ۳.۳۴ میلیون نفر رسید.

تعداد بیکاران هفته گذشته آمریکا هم در این گزارش اصلاح شد و مشخص شد در آن هفته ۷۰۰۰ نفر بیشتر از آنچه گزارش شده بود، یعنی در کل ۳۷۱ هزار نفر بیکار شده بودند.

علی‌رغم ریکاوری بازار کار آمریکا و بهبود وضعیت بازار کار در ماه‌های اخیر، تعداد بیکاران هر هفته همچنان از متوسط تعداد بیکاران هفتگی در شرایط قبل از پاندمی کرونا (۲۰۰ هزار نفر در هر هفته) بالاتر است.