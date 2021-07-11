خیرالله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها اظهار کرد: اجرای عوارض الکترونیکی هم به نفع مردم و هم به سود منافع ملی است. به خصوص اینکه در وقت مردم صرفه جویی می‌شود.

وی افزود: عوارض الکترونیکی به کاهش مصرف سوخت، کاهش حوادث جاده‌ای می‌انجامد و همچنین روانی تردد آزادراه‌ها را در پی دارد.

خادمی یادآور شد: تضمین ادامه فرایند اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها به همکاری مردم بستگی دارد و در صورتی که پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی تا ۷۲ ساعت پس از عبور از آزادراه انجام شود سبب می‌شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای احداث آزادراه‌ها سرمایه گذاری کرده اند به انجام سرمایه‌گذاری جدید ترغیب شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت موفقیت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در چند آزادراهی که آغاز شده می‌توانیم به الکترونیکی کردن همه آزادراه‌های کشور اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای آغاز فرایند پرداخت الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها، تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد خودروهای عبوری اقدام به پرداخت عوارض می‌کردند اما پس از آن مجبور شدیم از اقدامات پلیس راهور استفاده کنیم که در نتیجه ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری عوارض خود را پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد: باید فرایند پرداخت الکترونیکی عوارض خودروهای عبوری به ۹۰ درصد افزایش یابد. در این صورت سرمایه گذاران آزادراه‌های خصوصی به استفاده از این روش ترغیب خواهند شد.

خادمی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد از آزادراه‌ها دارای عوارضی الکترونیکی هستند؟ گفت: ۶ آزادراه غیر دولتی و ۳ آزادراه دولتی و مجموعاً ۹ آزادراه کشور دارای عوارضی الکترونیکی هستند.