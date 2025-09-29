به گزارش خبرنگار مهر، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در راددیو اقتصاد، عدم وصول عوارض آزادراهی را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها عوارض خود را پرداخت می‌کنند.

میلاد دوستی در برنامه «هشت صبح» با اشاره به اهمیت شبکه آزادراهی کشور اظهار داشت: در حال حاضر هفت کریدور آزادراهی شامل پنج کریدور شمال به جنوب و دو کریدور شرق به غرب در کشور وجود دارد که هر کدام در ترانزیت کالا و جابه‌جایی گردشگران نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

وی افزود: ایمنی، سرعت و کاهش مصرف سوخت از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه آزادراهی در جهان است و به همین دلیل این بخش در دستور کار ویژه وزارت راه و شهرسازی و ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.

بحران وصول عوارض و تهدید توسعه آزادراه‌ها

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با بیان اینکه دریافت عوارض در کشور عمدتاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: میانگین پرداختی رانندگان کمتر از ۵۰ درصد است و در برخی آزادراه‌ها این رقم حتی به زیر ۳۰ درصد می‌رسد.

به گفته وی، هم‌اکنون سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت‌نشده در کشور وجود دارد و این مسئله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

پیامدها برای سرمایه‌گذاری و نگهداری

دوستی تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند توسعه آزادراه‌ها را متوقف و کیفیت نگهداری مسیرهای موجود را به‌شدت کاهش دهد. وی تأکید کرد: اگر الزامی برای پرداخت عوارض آزادراهی و حمایت از آزادراه‌های مشارکتی ایجاد نشود، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید نخواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: تلاش‌های متعددی برای رفع این مشکلات در حال انجام است تا مسیر توسعه و بهسازی آزادراه‌های کشور با مانع جدی مواجه نشود.