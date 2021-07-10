نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ،به دنبال اطلاعیه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، متقاضیان آزمون استخدامی متمرکز ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان انتقال خون کشور که در ۲۴ بهمن ماه ۹۹ در آزمون شرکت کرده و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به مراجع ذیربط مراجعه کرده اند می توانند کارنامه خود را مشاهده کنند.

کارنامه نهایی متقاضیان در مرحله اول اعلام نتایج در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و در لینک http://result۲.sanjesh.org/rsemp/EmpBehdasht۹۹Final/ قرار گرفته است.

متقاضیان هریک از دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید باتوجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه و توضیحات این اطلاعیه اقدام کنند.

تمام متقاضیانی که برای آنها کارنامه قبولی صادر شده است، باید از طریق مراجعه به درگاه اطلاع رسانی و سایت دانشگاه ها و دانشکده ها و سازمان مربوطه، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب کنند.

یادآوری ها:

استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی کرده باشند، منوط به تأیید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندی های جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت بهداشت است.

متقاضیانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم برای شروع به کار اقدام نکنند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.

نتایج تکمیل ظرفیت مشاغل باقیمانده متعاقباً بعد از بررسی مدارک و انجام مصاحبه (در مشاغل مشخص شده) ازطریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

متقاضیانی که به نمرات مصاحبه، امتیاز بومی و امتیاز مدت زمان خدمت در شرایط کرونا اعتراض دارند لازم است به دانشگاه ها/ دانشکده ها و سازمان مربوطه که مصاحبه کننده و بررسی کننده مدارک بوده، مراجعه کنند و از مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور خودداری کنند.

کسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده برعهده متقاضی خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود متقاضی به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.