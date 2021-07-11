به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش «صادقون» عراق سخنانی را در خصوص انفجارهای دکلهای برق این کشور طی هفتههای اخیر، مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، سخنگوی دفتر سیاسی جنبش صادقون در این خصوص گفت: داعشیها، بعثیها و کسانی که به ایالات متحده آمریکا خدمت میکنند، ۷۰ دکلهای برق عراق را در استانهای نینوا و صلاح الدین منفجر کردهاند.
محمود الربیعی در ادامه با اشاره به لزوم اخراج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق، تصریح کرد: تنها با اخراج آمریکاییها از خاک عراق است که عراقیها از بحرانهای متعدد رهایی خواهند یافت.
پیشتر، جنبش «کتائب حزب الله» عراق در بیانیهای اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردهایم عربستان سعودی در عملیات تخریب دکلهای برق عراق دست دارد.
حزب الله عراق در بیانیه مذکور تصریح کرده است: هدف عربستان سعودی از عملیات تخریب دکلهای برق عراق، ایجاد هرج و مرج در این کشور است. در واقع، سعودیها به دنبال احیای داعش در عراق هستند.
در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: در حال حاضر ریاض تلاش میکند تا خود را به عنوان ناجی در بحران کنونی عراق جلوه دهد. این در حالی است که هدف اصلی و اساسی سعودیها از این اقدام، ترمیم چهره مخدوش خود نزد افکار عمومی عراق است.
گفتنی است، طی روزهای اخیر، شبکه برق عراق هدف حملات و عملیاتهای تروریستی فراوانی قرار گرفته است. این حملات تروریستی موجب شده است تا بحران برق در عراق بیش از پیش تشدید شود.
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