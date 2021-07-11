ممنوعیت اعزام کاروان های زیارتی و سیاحتی از گراش

مجید غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت افزایش همکاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد و گفت: کاهش حساسیت مردم عامل افزایش کرونا است و باید حساسیت جامعه نسبت به پیشگیری از این بیماری افزایش یابد و مردم به این باور برسند که کرونا همچنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه حفاظت از سلامتی و جان مردم اولویت نخست ستاد مقابله با کرونا است، اظهار داشت: به همین منظور تا زمانی که گراش در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد هیچ دفتر مسافرتی حق هر گونه اعزام کاروانهای سیاحتی و زیاتی تا اطلاع ثانوی ندارد.

فرماندار گراش تاکید کرد: حفاظت از سلامتی و جان مردم در اولویت امور است و با متخطیان از قوانین کرونایی برخورد جدی می‌شود.

غلام پور عادی انگاری شرایط را معضل اصلی همه‌گیری ویروس کرونا در این شهرستان دانست و افزود: اگر این روند عادی سازی‌ها ادامه پیدا کند با توجه به ارائه گزارش دانشکده علوم پزشکی تعدادی بستری‌ها در روزهای آینده به ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه گراش برای دومین هفته متوالی در وضعیت قرمز قرار دارد، اضافه کرد: در موج پنجم ویروس کرونا با گونه جهش یافته دلتا مواجهیم که افراد بیشتری را درگیر می‌کند و به مراتب مسری‌تر و خطرناک‌تر از گذشته است که برای عبور از این مرحله به همکاری و توجه ویژه مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیاز است.

رئیس شورای تأمین شهرستان گراش با اشاره به اینکه مدیریت کرونا بدون هم‌افزایی دستگاه‌ها ممکن نیست، تصریح کرد: برای صیانت از سلامت مردم همه دستگاه با هم افزایی موظف به همکاری با دانشکده علوم پزشکی به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با بیماری کرونا هستند.

فرماندار گراش همچنین به نقش مؤثر بازاریان در کنترل این بیماری خاطرنشان ساخت: اصناف و بازاریان نقش مهمی در کاهش آمار ابتلاء به ویروس کرونا دارند و نیاز است حساس مسئولیت آنها در برابر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرتوکل‌ها افزایش یابد.

رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در گراش در ادامه به محدودیت‌های کرونایی در حال اجرای این شهرستان نیز گریزی زد و گفت: مطابق با وضعیت هشدار پرخطر (قرمز) و آغاز موج پنجم کرونا تمامی تفرجگاه‌ها و مراکز تفریحی و پارک‌ها به مدت دو هفته تعطیل می‌شوند و محدودیت‌هایی برای مشاغل گروههای۳ و ۴ اعمال خواهد شد.

او اضافه کرد: کلیه فعالیت باشگاه‌های ورزشی که بر اساس آخرین تقسیم بندی ستاد ملی کرونا در گروه ۲ و ۳ قرار دارند ممنوع است.

غلام‌پور با بیان اینکه منع تردد شبانه در گراش همچنان ادامه دارد، ابراز کرد: تنها مشاغل ضروری مانند داروخانه‌های شبانه روزی، مطب پزشکان متخصص، پمپ بنزین‌ها مجاز به فعالیت هستند.