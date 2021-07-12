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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۷

شهردار منطقه ۵ خبر داد؛

فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد آماده و به بهره برداری می رسد

فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد آماده و به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه ۵ گفت: به زودی چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث رختکن‌ها و سرویس بهداشتی فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد به بهره برداری می‌رسد.

شهردار منطقه ۵ با بیان اینکه با توجه به نیاز محله مراد آباد به افزایش سرانه ورزشی نسبت به ساخت یک ورزشگاه از سال گذشته آغاز شد گفت: در فاز اول چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث رختکن‌ها و سرویس بهداشتی را شاهد هستیم که بزودی با اتمام آن فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد به بهره برداری می‌رسد.

کلهری در مورد افتتاح کمپ ورزشی و زمین چمن مصنوعی در مرادآباد گفت: یکی از وظایف شهرداری تهران تأمین فضاهای ورزشی است و با توجه به دستور شهردار تهران در خصوص پروژه‌های توسعه محلی و نیاز محله مراد آباد نسبت به ساخت یک ورزشگاه در این محله اقدام کردیم و مقدمات ساخت این کمپ ورزشی از سال گذشته آغاز شد.

وی با بیان اینکه فاز اول آماده بهره برداری است گفت: در فاز اول چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث رختکن‌ها و سرویس بهداشتی را شاهد هستیم که بزودی فاز اول مجموعه ورزشی مراد آباد به بهره برداری می‌رسد.

کلهری فاز دوم این مجموعه را یک سالن مجهز ورزشی عنوان کرد و افزود: در فاز دوم که کلنگ آن از ماه آینده زده خواهد

کد مطلب 5255936

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