فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد آماده و به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه ۵ با بیان اینکه با توجه به نیاز محله مراد آباد به افزایش سرانه ورزشی نسبت به ساخت یک ورزشگاه از سال گذشته آغاز شد گفت: در فاز اول چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث رختکن‌ها و سرویس بهداشتی را شاهد هستیم که بزودی با اتمام آن فاز اول مجموعه ورزشی مرادآباد به بهره برداری می‌رسد.

کلهری در مورد افتتاح کمپ ورزشی و زمین چمن مصنوعی در مرادآباد گفت: یکی از وظایف شهرداری تهران تأمین فضاهای ورزشی است و با توجه به دستور شهردار تهران در خصوص پروژه‌های توسعه محلی و نیاز محله مراد آباد نسبت به ساخت یک ورزشگاه در این محله اقدام کردیم و مقدمات ساخت این کمپ ورزشی از سال گذشته آغاز شد.

وی با بیان اینکه فاز اول آماده بهره برداری است گفت: در فاز اول چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث رختکن‌ها و سرویس بهداشتی را شاهد هستیم که بزودی فاز اول مجموعه ورزشی مراد آباد به بهره برداری می‌رسد.

کلهری فاز دوم این مجموعه را یک سالن مجهز ورزشی عنوان کرد و افزود: در فاز دوم که کلنگ آن از ماه آینده زده خواهد