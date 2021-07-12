کمک ۵۰۰ میلیون تومانی کمیته امداد البرز به آسیب دیدگان لانیز

به گزارش خبرنگار مهر، سید بشیر شفیعی پیش از ظهر دوشنبه با بیان گزارشی از وضعیت مددجویان آسیبدیده از حوادث اظهار کرد: کمک ۵۰۰ میلیون تومانی کمیته امداد شامل هزینه خسارت آتشسوزی خانه مددجویی، اهدا یخچال، گاز و وسایل آشپزخانه به آسیب دیدگان و همچنین توزیع سبد کالا و غذای گرم بین خانوارها این روستا انجام شد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین این نهاد با بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران جهت هزینه ساخت منزل مسکونی مددجویان آسیبدیده گفت: طبق این تفاهمنامه بازسازی منزل مددجوی آسیبدیده از این حادثه توسط نهادهای مذکور صورت میگیرد.
رئیس کمیته امداد نساء با بیان اینکه کمیته امداد برای دستیابی به راهبردهای اساسی خود، طرح بیمه حوادث ساختمان و وسایل منازل مددجویان را در دست اجرا دارد افزود: بهمنظور پیشگیری از مشکلات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، منازل مسکونی و اثاثیه خانوار مددجوی البرزی تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته است.
وی میزان خسارت پرداختی به ازای هر مددجوی حادثهدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه تا سقف ۲۵ میلیون تومان از خانوارهای مددجو حمایت میکند.
شفیعی با اشاره به اینکه در صورت وقوع حادثه پنج میلیون تومان بهصورت بلاعوض و برای اسکان موقت به مددجویان داده میشود، متذکر شد: منزل مددجویانی که در منازل استیجاری به سر میبرند نیز بیمه میشود.
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