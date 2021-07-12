شناسایی ۲۰۸۲۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۸۲ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۸۲۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۸۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۷۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۶ هزار و ۴۱ نفر رسید.

تا کنون سه میلیون ۴۱ هزار و ۵۴۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۷۹۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۴۲۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۴۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.