به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران مؤسسات قرآنی لرستان به همراه مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و مسئول دارالقرآن این استان با مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در سخنانی از مؤسسات قرآنی به عنوان ظرفیت‌های قرآنی مناسب یاد و همچنین از آقای ویسکرمی به عنوان یک چهره با اخلاق قرآنی یاد کردند.

حجت الاسلام جعفر پور مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی لرستان نیز در این جلسه در سخنانی خواستار رسیدگی به مسئله بیمه‌های قرآنی و جذب مربیان قرآنی در آموزش و پرورش شدند.

در ادامه این جلسه مدیر عامل اتحادیه قرآنی لرستان نیز ضمن ارائه گزارشی با نگاه یک دهه از اتحادیه مؤسسات قرآنی استان خواستار حمایت و ارائه راهکارهایی برای بهبود فعالیت‌های مؤسسات قرآنی شدند و از نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده قرآنی جامعه قرآنی خواستند که پیگیر حل مشکلات فعالان این حوزه در سطح کشور و استان با ارائه طرحی به مجلس باشند.

در این جلسه مدیران مؤسسات قرآنی هر کدام به بیان نقطه نظرهایی برای حل مشکلات مؤسسات قرآنی پرداختند.

در پایان این جلسه، ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد که در راستای حل مشکلات مؤسسات قرآنی با نقش کاربردی ورود پیدا کنند.