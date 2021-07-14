قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۸۱۳ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر گزارش تورم آمریکا و رشد فراتر از انتظار قیمت‌های مصرف‌کننده این کشور قرار گرفت و افت کرد، هرچند تقویت ارزش دلار این رشد را محدود کرد.

تا ساعت ۸:۱۳ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۸ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۳.۲۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا تا این لحظه ۰.۲۰ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۳.۶۰ دلار رسید.

گزارش تورم آمریکا که بسیار مورد انتظار فعالان بازارهای مالی بود دیشب منتشر شد و نشان داد تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر رسیده و شاخص تورم اصلی در بالاترین سطح در ۳ دهه گذشته قرار دارد.

با وجود این گزارش سرمایه‌گذاران انتظار ندارند بانک مرکزی آمریکا فوراً وارد عمل شده و نرخ بهره خود را بالا ببرد. همین نگاه سرمایه‌گذاران باعث شد تا سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از تورم به خرید طلا رو بیاورند.

اما آن‌چه باعث شد قیمت جهانی طلا از این بالاتر نرود این بود که ارزش دلار در معاملات امروز تقویت شد و قیمت خرید طلا را برای دارندگان ارزهای غیر دلاری افزایش داد.