حاشیه سازی ناظر فدراسیون فوتبال در جریان دیدار فجر و شاهین بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدارتیم های فوتبال فجرشهید سپاسی و شاهین بوشهر که با برتری ۳ گله تیم فجر همراه بود، یکی از گزارشگران صداوسیمای مرکز فارس در حین مصاحبه با بازیکن تیم فجر سپاسی، با رفتار ناشایست ناظر فدراسیون مواجه شد.

البته کار به اینجا نکشید و ناظر فدراسیون درگیری را با دیگر عکاسان خبری حاضر در ورزشگاه ادامه داد و با آنها با الفاظ نامناسب برخورد کرد.

درگیری با تیم آتش نشانی برای تغییر مکان خودروی آتش نشانی و.. ازجمله حواشی بود که این ناظر قبل و بعد از مسابقه رقم زد و انتقادات جدی هیئت فوتبال را درپی داشت.

بعد از مسابقه ناظر فدراسیون با رفتارهای غیرمحترمانه بازیکنان فجر را به درون رختکن هدایت می‌کرد و در چندین مرحله با عکاسان خبری نیز مواجهه نامناسبی داشت.

تیم فجر با بردی که در این مسابقه کسب کرده بود تقریباً کار خود را برای صعود به لیگ برتر آسان کرد اما شادی این پیروزی مهم با رفتارهای ناظر فدراسیون برای اعضای تیم فجر به تلخی کشیده شد.

ایمان عندالوقت، گزارشگر صداوسیما که میکروفونش حین انجام مصاجبه توسط ناظر فدراسیون به روی زمین پرتاب شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق بیان داشت: پیش از شروع بازی قصد تصویربرداری و مصاحبه داشتیم که با مخالفت داود رفعتی ناظر فدراسیون فوتبال، به همراه همکار تصویربردار خود به جایگاه خبرنگاران رفتیم و پس از پایان بازی، همراه با مدیرعامل باشگاه فجر و طبق هماهنگی با ایشان برای انجام مصاحبه و نشان دادن شور و شادی بازیکنان و کادرفنی تیم فجر و سپس حضور در رختکن این تیم خود را به کنار زمین رساندیم.

وی افزود: زمانیکه قصد انجام مصاحبه با اولین بازیکن تیم فجر را داشتیم و در حال ضبط برنامه بودیم، ناگهان رفعتی ناظر بازی بدون رعایت اخلاق و احترام و با رفتاری تند و ناشایست، اقدام به قطع مصاحبه و توهین به جامعه رسانه و مردم استان کرد.

در همین حال، غلامعلی هنرپیشه رئیس هیأت فوتبال استان فارس نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: ناظر بازی تیم‌های فجر و شاهین علاوه بر این، رفتار مناسبی با سایر خبرنگاران و عکاسان خبری نیز نداشت و ما ضمن محکوم کردن این رفتار آقای داود رفعتی، اعتراض کتبی خود را به فدراسیون فوتبال نیز ارسال کرده ایم.

این رفتار ناپسند داود رفعتی که از دریچه دوربین صداوسیما ضبط شده است، در حال انتشار در فضای مجازی است و بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و اصحاب رسانه استان داشته است و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد جدی با این رفتار شدند.

هرچند از نظر قانونی، خبرنگاران و گزارشگران نمی‌توانند به انجام مصاحبه در کنار زمین اقدام کنند، اما رفتار و نحوه برخورد ناظر بازی هم به دور از اخلاق و خارج از چارچوب مقررات بوده است و باید حرمت و جایگاه قشر رسانه‌ها حفظ شود.