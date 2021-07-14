به گزارش خبرنگار مهر، خانی در حالی به این باشگاه نام آشنای ترکیه‌ای می‌پیوندد که مسئولان آلتکما برای جذب وی به عنوان بازیکن چهارم خارجی، حاضر به پرداخت ۱۰۰ هزار لیر معادل ۱۰ هزار دلار به فدراسیون والیبال ترکیه شده‌اند.



ماکسیم بوکویویچ، پاسور تیم ملی صربستان و لوآن وبر، پشت خط‌زن ملی‌پوش برزیلی و فصل گذشته باشگاه میلانو ایتالیا هم تیمی‌های جدید امیرحسین خانی در تیم آلتکما خواهند بود. این تیم در فصل اخیر لیگ ترکیه در رده هشتم ایستاد.



خانی فصل گذشته در لیگ برتر والیبال برای تیم‌های راهیاب ملل مریوان و پیکان تهران توپ زد.