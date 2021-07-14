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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵

پشت خط‌زن جوان ایرانی راهی لیگ ترکیه شد/ آلتکما مقصد جدید خانی

پشت خط‌زن جوان ایرانی راهی لیگ ترکیه شد/ آلتکما مقصد جدید خانی

امیرحسین خانی، پشت خط‌زن جوان و ۲۰ ساله تیم ملی والیبال جوانان با عقد قراردادی سه ساله به تیم «آلتکما» در سوپر لیگ ترکیه پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، خانی در حالی به این باشگاه نام آشنای ترکیه‌ای می‌پیوندد که مسئولان آلتکما برای جذب وی به عنوان بازیکن چهارم خارجی، حاضر به پرداخت ۱۰۰ هزار لیر معادل ۱۰ هزار دلار به فدراسیون والیبال ترکیه شده‌اند.

ماکسیم بوکویویچ، پاسور تیم ملی صربستان و لوآن وبر، پشت خط‌زن ملی‌پوش برزیلی و فصل گذشته باشگاه میلانو ایتالیا هم تیمی‌های جدید امیرحسین خانی در تیم آلتکما خواهند بود. این تیم در فصل اخیر لیگ ترکیه در رده هشتم ایستاد.

خانی فصل گذشته در لیگ برتر والیبال برای تیم‌های راهیاب ملل مریوان و پیکان تهران توپ زد.

کد مطلب 5257796
ساناز سلیمان آبادی

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