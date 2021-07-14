رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل روز چهارشنبه در شورای پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری و آئین رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل استان گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ دارایی در این طرح شناسایی شده است.

سردار مهدی رحیمی چهارمحال و بختیاری را استان بیست و چهارم کشور در تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل دانست و افزود: در این طرح سه برنامه برای سال‌جاری این استان تعریف شده که افزایش آن به بیش از ۱۰ برنامه ضروری است.

رحیمی تصریح کرد: کاهش آسیب‌پذیری، تسهیل مدیریت بحران، استمرار خدمات ضروری و افزایش پایداری بازدارندگی دفاعی از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل به‌شمار می‌رود.

رحیمی اولویت تهدیدات مبنایی چهارمحال و بختیاری را شامل زیستی، تروریستی، سایبری و نظامی دانست و اظهار داشت: دسته‌بندی تهدیدات پدافند غیرعامل شامل سخت و نظامی، مردم‌محور، نوین و فنی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظفند تا بُرش دستگاهی طرح جامع پدافند غیرعامل این استان را اجرایی کنند.

اقبال عباسی افزود: مسئولیت رفع تداخل احتمالی بین طرح‌های سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری با مباحث پدافند غیرعامل با اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری خواهد بود.