فراخوان عمومی از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه بیت الغزل این نهاد به نمایندگی از مشارکت کنندگان و فعالان تعلیم و تربیت علاوه بر برگزیدگان نظرسنجی اولیه بیت الغزل از همه صاحب نظران دعوت می کند تا به ارائه دیدگاه هایشان در حوزه اداره و تحول نظام آموزش و پرورش بپردازند؛ چراکه دیدگاه های تخصصی همه افراد با اختلاف های فکری، تفاوت سلیقه ها و تعارضات احتمالی در بین آن ها برای بیت الغزل و جامعه تعلیم و تربیت کشور ارزشمند و قابل استفاده و ارزیابی خواهد بود.

در خصوص گردآوری نظرات صاحب نظران نیز پرسش نامه‌ای در ۹ بخش که عبارت اند از مسائل نظام آموزش و پرورش از منظر فرادستگاهی، مسائل کلان نظام آموزش و پرورش، مسائل جاری و فوری، مسائل مرتبط با حوزه یادگیری و رشد، مسائل مرتبط با حوزه منابع انسانی، مسائل مرتبط با حوزه منابع مالی، فضا و تجهیزات، مسائل مرتبط با مدرسه، مسائل مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش، درخواست های راهبردی از رئیس جمهور تنظیم شده است که در هشت بخش اول، درخواست شده است که افراد از منظر خود حداکثر سه مسئله مهم مرتبط با آن بخش را به همراه ایده کلیدی خود برای حل آن مسئله به اختصار بیان کنند؛ بخش نهم نیز به پیشنهاد سه درخواست راهبردی که از نظر افراد دارای اهمیت است و وزیر آموزش و پرورش باید از رئیس جمهور دولت سیزدهم درخواست کند اختصاص دارد.

خروجی این پرسش نامه به عنوان خلاصه دیدگاه های صاحب نظران مشارکت کننده در این طرح برای اداره نظام آموزش و پرورش و فارغ از موضوع انتخاب وزیر منتشر خواهد شد و در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار خواهد گرفت.

همچنین بیت الغزل با ایجاد فرصت برای صاحب نظران این حوزه و با دعوت از آن ها طی فراخوان پس از دریافت دیدگاه ها و بررسی اولیه آن با تشکیل پروفایل اختصاصی برای آن ها تحت عنوان صاحب نظران تعلیم و تربیت، نقطه نظرات آن ها در صفحه خود به نشانی beytolqazal.ir منعکس خواهد کرد.

همچنین از همه صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش (اعم از منتخبان و غیر منتخبان) به طور ویژه دعوت می شود با مراجعه به این آدرس و دریافت فایل سوالات دیدگاه های خود را برای استفاده اهالی تعلیم و تربیت بیان کنند.