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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۱۶

فرماندار پیشوا خبر داد؛

برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی نان در پیشوا از شنبه

برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی نان در پیشوا از شنبه

پیشوا- فرماندار پیشوا با بیان اینکه با گرانفروشی نان در پیشوا با اعمال جریمه نقدی و اخطار کتبی برخورد می شود، گفت: تکرار تخلف سبب قطع سهمیه آرد، پلمب و ابطال پروانه نانوایی می شود.

حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان در پیشوا اتخاذ نشده است و طبق توافق صورت گرفته گشت مشترک بازرسی اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و با همکاری نیروی انتظامی از روز شنبه در پیشوا آغاز و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد شد.

فرماندار پیشوا اضافه کرد: رعایت قیمت‌های مصوب بر اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت‌های بخش بازرسی است و توقع داریم صنوف نانوایی با رعایت این موارد در اجرای این طرح ما را یاری کنند و از هر نوع افزایش خود سرانه قیمت نان پرهیز کنند.

وی گفت: در صورت گران‌فروشی و هرگونه تخلف از سوی نانوایان در وهله اول اخطار و جریمه نقدی انجام می‌گیرد و تکرار تخلف منجر به قطع سهمیه آرد، پلمب و نهایتاً ابطال پروانه نانوایی می‌شود.

کد مطلب 5258168

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    نظرات

    • زهرا سادات موسوی IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      1 1
      پاسخ
      لطفا یه سری هم به ایستگاه شهرک های پیشوا هم بزنین که هرروز کرایه اضافه میکنند
    • ناشناس IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
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      پیشوازندگی‌میکنم‌هرقیمتی‌دلشون‌میخاد‌میزنن‌نون‌ساده‌دونه‌ای۱۵۰۰تومن‌نون‌کنجدی‌۲۵۰۰تومن‌همرم‌کنجدی‌میزنن‌ک‌بقیه‌بخره‌این‌چه‌وضعشه
    • اصغر طلایی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      در رباط کریم نصیر شهر بربری و نان لواش را گران کرده آمد لطفاً رسیدگی کنید.

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