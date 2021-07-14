حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان در پیشوا اتخاذ نشده است و طبق توافق صورت گرفته گشت مشترک بازرسی اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و با همکاری نیروی انتظامی از روز شنبه در پیشوا آغاز و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد شد.

فرماندار پیشوا اضافه کرد: رعایت قیمت‌های مصوب بر اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت‌های بخش بازرسی است و توقع داریم صنوف نانوایی با رعایت این موارد در اجرای این طرح ما را یاری کنند و از هر نوع افزایش خود سرانه قیمت نان پرهیز کنند.

وی گفت: در صورت گران‌فروشی و هرگونه تخلف از سوی نانوایان در وهله اول اخطار و جریمه نقدی انجام می‌گیرد و تکرار تخلف منجر به قطع سهمیه آرد، پلمب و نهایتاً ابطال پروانه نانوایی می‌شود.