استعفای «سعد الحریری» یک «تحول ناامید کننده دیگر» برای لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به استعفای «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان آن‌هم در بحبوحه بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در این کشور ابراز یأس و ناامیدی کرد.

گفتنی است، روز پنج شنبه به وقت محلی «سعد الحریری» پس از برگزاری نشستی با «میشل عون» که ترکیب پیشنهادی قبلی برای تشکیل کابینه جدید را بار دیگر رد کرده بود، از مقام خود استعفا داد.

بلینکن در این باره گفت: «امروز اعلام این خبر که سعد الحریری از سمت نخست وزیر مکلف استعفا می‌دهد، یک تحول ناامید کننده دیگر برای مردم لبنان است».

وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه از رهبران سیاسی در لبنان خواست تا برای تشکیل یک دولت جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲ اختلاف‌ها را کنار بگذارند.

شایان ذکر است که کشور لبنان از سال ۲۰۱۹ از یک بحران عمیق اقتصادی رنج می‌برد و ارز رایج این کشور بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و مردم لبنان با کمبود سوخت و سایر اقلام اساسی روبرو هستند.