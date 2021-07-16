آب از سد دز و کرخه برای کشاورزی رهاسازی شد

محمد کعب عمیر در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: با وجود تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در استان اما تلاش خواهد شد که با مدیریت منابع آبی این تنشها را پشت سر بگذاریم.
افزود: در منطقه کرخه تا حدودی مشکلات کشاورزان حل شده است اما در پاییندست کرخه همچنان مشکل وجود دارد.
وی با بیان اینکه کشاورزان ما در پاییندست کرخه با تنشهای آبی دست به گریباناند، گفت: تلاش خواهد شد که با افزایش خروجی از دریاچه سد، مشکلات کشاورزان پاییندست کرخه حل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مدیرعامل سد و نیروگاه دز از افزایش خروجی سد دز خبر داد و افزود: در حال حاضر دستورالعمل خروجی سد دز ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه بوده و این در حالی است که ورودی ما ۸۰ مترمکعب بر ثانیه است.
سعید رئوفی نسب گفت: تلاش ما این بوده است که رهاسازی به میزان مطلوب صورت بگیرد و بین ۵ تا ۱۰ متر نیز رهاسازی انجام خواهد شد.
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