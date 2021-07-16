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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۱۴

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

آب از سد دز و کرخه برای کشاورزی رهاسازی شد

آب از سد دز و کرخه برای کشاورزی رهاسازی شد

شوش- نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از حل مشکل آبیاری مزارع شهرستان کرخه و رهاسازی آب از دریاچه سد دز خبر داد.

محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: با وجود تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در استان اما تلاش خواهد شد که با مدیریت منابع آبی این تنش‌ها را پشت سر بگذاریم.

افزود: در منطقه کرخه تا حدودی مشکلات کشاورزان حل شده است اما در پایین‌دست کرخه همچنان مشکل وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشاورزان ما در پایین‌دست کرخه با تنش‌های آبی دست به گریبان‌اند، گفت: تلاش خواهد شد که با افزایش خروجی از دریاچه سد، مشکلات کشاورزان پایین‌دست کرخه حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مدیرعامل سد و نیروگاه دز از افزایش خروجی سد دز خبر داد و افزود: در حال حاضر دستورالعمل خروجی سد دز ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه بوده و این در حالی است که ورودی ما ۸۰ مترمکعب بر ثانیه است.

سعید رئوفی نسب گفت: تلاش ما این بوده است که رهاسازی به میزان مطلوب صورت بگیرد و بین ۵ تا ۱۰ متر نیز رهاسازی انجام خواهد شد.

کد مطلب 5259014

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      3 0
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      عالیه موفق باشید اب رواحتکارنکنید به مردم اب بدهید فردا هم خدابزرگه قرار نیست قحطی بیات که
    • محمدی IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      8 0
      پاسخ
      باید سد کرخه را خراب کنتد به نظرم ساختن این سد نه کارشناسی شده فقط برای رسیدن به یک پول هنگفت ساخته شده هیچ دستاوردی برای خوزستان نداشته پولش هم توی جیب همونایی رفته که تا حالا اینکارها را کردند
    • محمد🇮🇷 IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      8 1
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      کم شدن و قطعی آب دلیلش چیز دیگس! نصف جهان !!!!! حالا بیاین هعی سد کرخه رو باز کنید؟؟؟!؟
      • مردم IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        2 10
        جوانان اصفهان در جنگ با خون خودشان خوزستان ابیاری کردند ولی یه عده ای کم در خوزستان از شمر بدتر اب به اصفهان نمیدهند از اصفهان دومیلیون متر مکعب اب به سمت خوزستان میاد پدران مادران ۲۳۰۰۰ شهید اصفهانی از خون بچه هایشون گذشتند محل شهادتشون همش نوشته خوزستان ایران سرای من است
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      5 2
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      اگه امسال هم بارندگیها مثل سال قبل باشد آب شرب ملت از کجا میاد
      • کامیار RO ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
        0 0
        سلام بزگوار آب شرب مصرفی سه الی چهار درصد حداکثر از صد در صد آب کشور می باشد که فتنه گرها کمر به بهانه کمبود آب کمر به بستنه آب به روی کشاورز بسته اند فقط با این بهانه که آب شرب تمام می شود در صورتی در پشت سدها تشتک تبخیر ساختند و آب رو تبخیر می کنند ولی به دسته کشاورز نمی دهند متاسفم برای دولت
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      4 3
      پاسخ
      چراباید اول مردم رابامشکلات، عصبانی ومعترض کنید، بعد راه حل رااجراکنید!! مگر استانها فرمانداری ندارند!؟! کار این نهادها چیست!!! ایجاد نارضایتی وخشم درمردم!!!!! ؟؟؟؟؟
    • RO ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه موقع بارون میاد میترسن سد بشکنه پر نمیشه..خالی میکنن اایستون وه اب نداره
    • حسین IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      4 0
      پاسخ
      این مشکل آب حل شدنی نیست؟اگر دستندرکاران دیگه رسیدن به بنبست راه حل برید از کشورهای خبره کمک بگیرید؟بگید براتون کلاس اداره آب راه بندازن!چخبره هرسال یا سیل یا قحطی ما نقطه توازن رو از دست دادیم چرا نمیخواهید قبول کنید!!چرا میزارید ملت بیان توی خیابونها بریزن و تظاهرات راه بندازن؟ خوزستان واقعامظلومه
    • خوزستانی IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      ببخشید مگر خوزستانی ها شهید ندادند شهید دادند تا خوزستان نابود کنند
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      2 0
      پاسخ
      نفت بردن گاز بردن آب بردن خیابانها کثیف وپرگودال نه درخت خوبی داریم نه جاهای تفریحی خاک تو سر نماینده خوزستان این چه وضعیه که ماوتوش هستیم این کار کردن چون باین زمین دادن به چینها پول هم تو جیب شهرهای دیگه کیش وقشم رو مثل دبی میخوان درست کنن از جیب خوزستانیها
    • عبدالله IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      3 0
      پاسخ
      معیشت و آرامش جامعه با سیاست بازی وفریب ادامه نخواهد یافت. آب شرب به مناطق دیگر ببرید. اما دریاچه تفریحی در قم و فولاد در کویر از آب خوزستان نبرید. عدالت ندارید، حداقل علم بهره وری اقتصادی یاد بگیرید ،و جلگه آبرفت خوزستان را خراب نکنید

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