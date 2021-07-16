آسمان شرق کرمان قرمز شد/ خیز ریزگردها در بم

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات سریع آب و هوایی عصر جمعه مردم کرمان را غافلگیر کرده است به طوری که بارندگی شدید در شهرستانهای شمالی کرمان جاده کرمان و راور را برای ساعاتی بست.

بارندگی شدید در کرمان نیز موجب تعجب مردم شد.

این در حالی است که این روزها دمای شرق و جنوب کرمان به ۵۰ درجه سانتیگراد نیز رسیده و دمای بالای ۵۰ درجه در شهداد در شمال کرمان نیز ثبت شده است.

بارندگی شدید در سیرجان و راین و بخش‌هایی از جنوب استان نیز در حالی موجب شادی مردم شد که در شرق کرمان میزان آلودگی هوا به ۶ برابر حد مجاز رسیده است.

بنا به گزارش خبرنگار مهر در بم آسمان این شهرستان از ساعت ۱۷ عصر امروز به رنگ قرمز درآمده و پدیده ریزگردها نفس کشیدن را برای مردم سخت کرده است.

امین باقری، فرماندار ریگان نیز از مردم خواست به دلیل شدت بالای آلودگی هوا در ریگان از خانه خارج نشوند. عبور و مرور نیز به دلیل کاهش دید افقی در شرق کرمان مختل شده است.

باقری در گفتگو با مهر با اشاره به طوفان شن روز گذشته در ریگان گفت: ده‌ها روستا روز گذشته در محاصره شن‌های روان قرار گرفتند که راه این روستاها هم اکنون باز شده اما عصر امروز ریزگردها مجدداً آسمان ریگان و سایر شهرستان‌های شرق کرمان را در برگرفته است.

همچنین فرماندار راور نیز در گفتگو با مهر از باز شدن جاده راور به کرمان پس از فروکش کردن رودخانه گردنه خراسانی خبر داد.

طبق اعلام منابع محلی اکثر رودخانه‌های فصلی در جنوب استان نیز جاری شده‌اند و از مردم خواسته شده است در مسیر سیلاب‌ها قرار نگیرند.