۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۳:۰۹

آمریکا نیروهایش را به طور کامل از سوریه خارج می کند

آمریکا نیروهایش را به طور کامل از سوریه خارج می کند

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که این کشور در صدد خروج همه نیروهایش در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای خارج کردن تمامی نیروهای خود از سوریه است.

بر اساس این گزارش، شمار نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه حدود، یک هزار نفر برآورد می‌شود و قرار است این نیروها طی دو ماه آینده از تمامی مواضع باقی‌مانده خود در این کشور عقب‌نشینی کنند.

مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کرده‌اند که تصمیم به خروج نیروها از سوریه، ارتباطی با استقرار یا جابه‌جایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ندارد.

کد خبر 6753461

    • حمیدهاشمی IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      5 0
      پاسخ
      ایشاا... از آسیا برن
    • صادق IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      1 1
      پاسخ
      دیگه لازم نیست ارتش امریکا اونجا بمونه و نفت را به زور بگیره . رژیم حاکم خودش باج لازم رو به امریکا میده و تضمین میکنه که منافع نامشروع امریکا را تامین کنه .
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      دوباره به عراق بر می گرداند
    • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      شاید ببرد درغزه پیاده بکند تا نیروهای چند ملیتی تشکیل بشود

