آمریکا نیروهایش را به طور کامل از سوریه خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای خارج کردن تمامی نیروهای خود از سوریه است.

بر اساس این گزارش، شمار نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه حدود، یک هزار نفر برآورد می‌شود و قرار است این نیروها طی دو ماه آینده از تمامی مواضع باقی‌مانده خود در این کشور عقب‌نشینی کنند.

مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کرده‌اند که تصمیم به خروج نیروها از سوریه، ارتباطی با استقرار یا جابه‌جایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ندارد.