۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

مدیران جدید شهرداری کرمانشاه منصوب شدند

کرمانشاه - شهردار کرمانشاه در احکام جداگانه‌ای، جمعی از مدیران جدید شهرداری را در حوزه‌های مالی، حمل‌ونقل، فرهنگی و مدیریت شهری منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی احکام جداگانه‌ای از سوی مهندس بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، تعدادی از مدیران و سرپرستان جدید در بخش‌های مختلف شهرداری کرمانشاه منصوب و معرفی شدند؛ انتصاباتی که با هدف ساماندهی ساختار مدیریتی و افزایش کارآمدی در حوزه‌های اجرایی صورت گرفته است.

بر اساس این احکام، علی جمور به‌عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه منصوب شد تا مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور مالی و اقتصادی مجموعه شهرداری را بر عهده گیرد. همچنین غلامرضا شهبازی به‌عنوان سرپرست سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه معرفی شد.

در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز، پوریا جلالی با حکم شهردار کرمانشاه به‌عنوان سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری منصوب شد. وی از نیروهای باسابقه شهرداری و از مدیران شناخته‌شده حوزه فرهنگ در استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

در ادامه این انتصابات، مهدی شاکری به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه معرفی شد. این منطقه از مناطق مهم شهری محسوب می‌شود و مدیریت آن نقش مؤثری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر دارد.

همچنین داریوش کرمی به‌عنوان سرپرست سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شد؛ سازمانی که مسئولیت ساماندهی مشاغل شهری و مدیریت میادین را بر عهده دارد و نقش مهمی در نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی شهری ایفا می‌کند.

بر اساس احکام صادره، کیومرث فاضلی نیز به‌عنوان سرپرست اداره کل برنامه و بودجه شهرداری کرمانشاه منصوب شد تا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مالی در چارچوب اسناد بالادستی را مدیریت کند.

در همین راستا، ایمان درخشی، با حکم شهردار کرمانشاه به‌عنوان مشاور فرهنگی منصوب شد تا از تجربیات مدیریتی و تخصصی وی در حوزه فرهنگ شهری استفاده شود.

این انتصابات در حالی انجام شده است که شهردار کرمانشاه در رویکرد مدیریتی خود، بر بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه شهرداری و تقویت بدنه مدیریتی با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کرمانشاهی تأکید دارد.

کد خبر 6753197

    • کرمانشاهی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      پس شهردار منطقه یک چی چند ماهه منطقه یک شهردار ندارد نیوجرسی درب مغازه‌ ومنزل مردم مزاحمت برای عابرین ومانع کسب و کار مردم وجمع آشغال اطراف نیوجرسی

