سوءمدیریت منابع آبی نقش اصلی را در خشک شدن کرخه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری عصر امروز جمعه ضمن بازدید از رفیع اظهار کرد: مشکلات به وجود آمده در بحث آب، وضعیت شط نیسان و رودخانه کرخه را تأسف‌بار کرده است به طوری که آب موجود در آن آب نیست بلکه لجن است و برای هور و دامداران نگران‌کننده و ناراحت‌کننده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: این شرایط موجود عوامل مختلفی دارد که معتقد هستیم مهم‌تر از خشک‌سالی، سوءمدیریت منابع آبی و برداشت در بالادست رودخانه و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه نقش اصلی را در خشک شدن کرخه ایفا می‌کند.

وی بیان ادامه داد: دولت در استان‌های بالادستی بدون ملاحظه خوزستان، سدهایی را برای حل مشکلات آن مناطق ایجاد کردند اما حقی برای خوزستان قائل نشدند به طوری که کشاورزی حق آبه مخصوص خود را دارد؛ همچنین هورالعظیم حق آبه دارد و مردم حق حیات دارند اما این افراد متوجه این مسئله نشدند.

حیدری یادآور شد: ما پنج سال پیش به آنها تذکر و هشدار داریم که با این اقدامات در خوزستان فاجعه رخ می‌دهد و آنها نیز قبول داشتند اما با این حال به کار سدسازی ادامه دادند.

وی گفت: مقامات استان و نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدند که مصرانه مطالبه جدی مردم را از دولت و شورای عالی امنیت ملی مطرح کنند که آب‌هایی را از سدهای بالادستی کرخه رهاسازی کنند تا سد کرخه پر شود تا حقابه‌ها تأمین بشود.