۵۳۰ هزار واجد شرایط برای طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: تاکنون ۲۸ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی از طرح اقدام ملی مسکن به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: زمانی که کار را تحویل گرفتیم ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که اکنون فقط مسکن‌هایی که مشکل حقوقی دارند و پرونده آن‌ها در دادگاه هاست، مانده اند که آن نیز از دست ما خارج است.

اسلامی افزود: اخیراً بیش از ۲۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر افتتاح کردیم.

وی گفت: برای طرح اقدام ملی مسکن ۵۰ هزار هکتار از اراضی وزارت جهاد کشاورزی را در اختیار گرفته ایم و وام ساخت مسکن را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داده ایم که بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل زمان بر بودن بازپرداخت تسهیلات مسکن؛ بانک‌ها به جز بانک مسکن توان پرداخت این تسهیلات را ندارند که برای پرداخت این تسهیلات با بانک‌های دیگر در حال گفتگو هستیم.

اسلامی با بیان اینکه بازار مسکن تابع بازارهای موازی است و نرخ ارز و طلا روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی شده است.

وی گفت: با شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی؛ مشخصات آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده ایم و قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی درباره آن‌ها از مرداد امسال اجرایی شود.

اسلامی افزود: نکته ویژه قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی؛ مالیات مضاعف بر خانه‌های خالی حقوقی است که دو برابر خانه‌های حقیقی دریافت می‌شود.

وی گفت: تاکنون سه میلیون نفر در سامانه جامع املاک و اسکان نام نویسی کرده اند که به دلیل شرایط کرونا تا پایان شهریور مهلت نام نویسی خانوارها در این سامانه تمدید شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: البته وضعیت مسکن حدود ۲۵ میلیون خانوار را شناسایی کرده ایم که این وضعیت برای آن‌ها به صورت پیامک ارسال می‌شود تا آن را تأیید یا رد کنند.

اسلامی گفت: با مشخص شدن وضع مالکیت خانه‌ها؛ نرخ رشد تقاضا برای مسکن به صورت آماری مشخص می‌شود و می‌توانیم بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته مؤسساتی به عنوان سرمایه گذاری؛ ۱۵۰۰ تا دو هزار واحد مسکونی خریداری می‌کردند که در بازار تلاطم شدیدی ایجاد می‌شد، اما اکنون این مسأله کمتر شده است و ما همه خانه‌های خالی نهادها و بانک‌ها را برای اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی کرده ایم.

اسلامی اضافه کرد: بورس مسکن را نیز راه اندازی کردیم و خودمان نیز به عنوان خط شکن؛ تعدادی مسکن در آن قرار دادیم تا دستگاه‌های دیگر نیز املاک خود را در این بورس بفروشند.

وی گفت: از کسانی که در رده متوسط، انبوه سازی می‌کنند خواسته ایم واحدهایی که ساخته اند، اما آن‌ها را به دلیل مشخص شدن وضع اقتصادی؛ خالی گذاشته اند در قالب طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند و ما به آن‌ها برای ساخت و ساز دوباره، زمین واگذار می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست‌های متضاد موجب تلاطم در بازار مسکن می‌شود، افزود: سیاست‌ها همه باید همراه باشند تا ارزش پول ملی؛ آسیب نبیند و وضع مسکن؛ متلاطم نشود.

اسلامی گفت: به دلیل قطع برق صنایع سیمان و فولاد؛ قیمت سیمان و میل گرد افزایش یافته است که دود آن به چشم سازنده می‌رود و تمام طرح‌های مسکن به تعویق افتاده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بازار مسکن در کشور ما متأثر از عرضه و تقاضا نیست.

اسلامی گفت: برای پاسخگویی به جامعه هدف؛ که توان مالی خرید خانه را ندارند؛ پنج نوبت برای طرح اقدام ملی مسکن نام نویسی کردیم که از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی؛ ۵۳۰ هزار نفر واجد شرایط بودند.

وی افزود: برای دهک‌های یک و دو نیز با اجماع سازمان‌های حمایتی و محوریت بنیاد مسکن؛ ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را پیش بینی کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن؛ متقاضیان واقعی را شناسایی و برای آن‌ها برنامه ریزی کرده ایم.

اسلامی افزود: در این طرح بیش از ۱۳۵ هزار واحد را گروه‌های مردمی دو تا هشت خانواری می‌سازند.

وی گفت: البته در این طرح؛ انبوه سازان نیز حضور دارند و برخی واحدها نیز به صورت مشارکت ساخته می‌شود.

اسلامی افزود: دولت سیزدهم اعلام کرده است می‌خواهد سالانه یک میلیون مسکن بسازد که زمین، زیرساخت‌ها و نظام مهندسی آن آماده است، اما تعداد متقاضیان باید بررسی شود.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جانمایی شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صنعتی سازی مسکن با انبوه سازی درهم شده است در حالی که صنعتی سازی؛ ساخت همه بخش‌های یک ساختمان در کارخانه و نصب آن در زمین است.

اسلامی گفت: برای صنعتی سازی مسکن؛ مشوق‌هایی ازجمله بازپرداخت پول زمین از طرف سازنده به مدت ۱۰ سال پیش بینی شده است.

وی افزود: کارخانه صنعتی سازی ساختمان در روزهای آینده به بهره برداری می‌رسد و زمینی در اطراف تهران در اختیار آن‌ها گذاشته ایم.

اسلامی گفت: صنعتی سازان ساختمان می‌گویند در چند ماه ۱۲ طبقه ساختمان را تحویل می‌دهند.

وی افزود: در شهر پردیس ۱۵ هزار مسکن مهر تحویل داده شده است، اما صاحبان آن‌ها نیاز ندارند و در آن‌ها ساکن نشده اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری زیرساختی در پردیس انجام داده ایم و امکانات بسیاری در آن احداث کرده ایم، اما تا زمانی که صاحبان واحدها در آن ساکن نشوند؛ این شهر آباد نمی‌شود.

اسلامی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱۱ هزار کیلومتر یعنی سالانه به طور میانگین؛ یک هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه ساخته ایم.

وی گفت: بیشتر نقاط حادثه خیز جاده‌ها را نیز بهینه سازی کرده ایم و در ماه‌های آینده ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه نیز که در مرحله آسفالت است به شبکه راه‌های کشور افزوده می‌شود.

ثبت نام ۲۵۰ هزار خانوار برای دریافت وام ودیعه مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن پیش بینی شده و برای افرادی است که تاکنون دریافت نکرده اند.

محمد اسلامی در ادامه برنامه نگاه یک افزود: در این دولت سعی کردیم حق الزحمه مشاوران املاک را از این وضع خارج کنیم و اتحادیه املاک هم همکاری خوبی داشت و امیدواریم مسیر خودش را طی کند که مورد استقبال مشاوران املاک درستکار و حرفه‌ای که نیاز جامعه را پوشش می‌دهند، است و هم کمک می‌کند جریان سوداگری را پالایش کنیم و نظام معاملات ملکی قابل اعتمادتر شود.

وی درباره قراردادهای اجاره بها هم گفت: بخش اجاره بها یک بخش خصوصی است و ملک، حقوق مردم است و بر این اساس فردی نمی‌خواهد واحد خود را اجاره دهد و از نظر حاکمیت فقط می‌توان مالیات دریافت کرد و فردی می‌خواهد اضافه‌تر از قانون تعیین شده اجاره بگیرد باید از این فرد مالیات دریافت کرد و این همان کاری است که در دنیا انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این برای اولین بار در تاریخ کشور است که دولت البته به دلیل کرونا درباره اجاره بها مقرراتی را وضع می‌کند و تنها راهی که بتواند جلوگیری از شیوع کرونا در این زمینه داشته باشد، قانون اجاره بهاست که مؤثر هم بود.

اسلامی گفت: در سال ۹۹ حداقل ۶۵ درصد میزان اثاث کشی بر اساس همین قانون اجاره بها کاهش داشته و این آمار در شهرهای دیگر غیر از تهران بالای ۸۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه شکایت‌هایی که به شورای حل اختلاف رسیده در طول سال ۹۹ و تا قبل از مصوبه جدید هزار و ۳۰۰ مورد بوده است، گفت: مالکان برای تخلیه واحد خود شکایت کرده اند که حدود ۳۰۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است و بقیه در شورای حل اختلاف به صلح انجامیده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نکته دیگر هم انصاف مالکان در مورد اجاره بها برای مستأجران است.

اسلامی گفت: در سال گذشته برای مستأجران ودیعه مسکن کارسازی کردیم و پنج هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار خانوار پرداخت شده است.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام این بود که هم سقف اجاره بها را اعلام و هم یک ودیعه‌ای را به مردم پرداخت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن پیش بینی کردیم، ادامه داد: تاکنون ۲۵۰ هزار خانوار ثبت نام کرده اند و این وام برای افرادی است که تاکنون دریافت نکرده اند و سقف این وام برای تهران به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

اسلامی گفت: دلیل اصلی پرداخت این وام این است که مردم اثاث کشی نکنند و ما زمین ۹۹ ساله برای ساخت واحد اجاره‌ای می‌دهیم.