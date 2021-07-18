حج؛ مظهر وحدت مسلمانان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با فرارسیدن ماه ذی الحجه و ایام حج ابراهیمی، وبیناری با عنوان «حج تجلی وحدت امت اسلامی» با حضور اندیشمندان هندی و جمع کثیری از دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان در بستر مجازی زوم و با مشارکت کانال تلویزیونی وین و کانال اینترنتی اس ان ان وکانال تلویزیونی ولایت برگزار شد.

این وبینار با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و با پخش کلیپ «اللهم لبیک» و سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مناسک حج که توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی تهیه شده بود، ادامه یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی‌پور، نماینده ولی فقیه در هند در سخنرانی خود، گفت: حج نماد بندگی انسان نسبت به خداوند و معبود خود است. حج گردهمایی بزرگی است که همه افراد چه فقیر و چه غنی همگی در برابر خدای خود یک شکل می‌شوند و با ندای لبیک اعمال مخصوص و ویژه را انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: حج مظهر اتحاد و وحدت میان همه مسلمانان جهان محسوب می‌شود. در عرفات با خداوند سبحان عهد می‌بندند. حج برای تطهیر نمودن قلوب مسلمانان است و تمامی شرکت کنندگان در این مراسم بایستی اعمال خویش را با دقت کامل انجام دهند و اگر شرکت کننده‌ای در این مراسم خطا و گناهی انجام دهد، بایستی کفاره دهد.

امروزه وحدت و اتحاد ضرورت مهم جامعه اسلامی است

سید سلمان چشتی، رئیس بنیاد صوفیان چشتی مطرح کرد: حج مظهر وحدت میان مسلمانان است و امروزه وحدت و اتحاد ضرورت مهم جامعه اسلامی است و همه اقشار امت اسلام به ویژه اندیشمندان و علما بایستی به سوی این مهم گام بردارند.

وی همچنین، گفت: اتحاد امت اخلاق محمدی به عنوان شعار سال جاری درگاه خواجه غریب نواز قرار گرفته است. در سایه اخلاق و سیرت والای پیامبر عظیم الشان جهان اسلام می‌توان همدلی و محبت را میان همه گروه‌های مسلمانان ایجاد کرد و با خدمت بدون چشم داشت به خلق و کمک به همنوع می‌توان این اتحاد و وحدت را میان همه گروه‌های مسلمان در سراسر گیتی توسعه داد.

کنگره حج دارای دو جنبه بزرگ انسانیت و وحدت میان مسلمانان است

پرویز شبیر ماندیوالا، نماینده مرکز مطالعات اسلامی هند و عضو حزب جماعت اسلامی هند شعبه ایالت مهاراشترا از دیگر سخنرانان این وبینار بود. وی بیان کرد: حج تجمع و کنگره بزرگ مسلمانان جهان و تجلی وحدت و همدلی میان همه مذاهب است.

وی ادامه داد: کنگره حج دارای دو جنبه بزرگ انسانیت و وحدت میان مسلمانان است. در حج همه مسلمانان را از نژادها و رنگ‌های مختلف مشاهده می‌کنید که تنها با لباس سفید احرام در برابر خانه خدا می‌ایستند و عبادت و نیایش می‌کنند.

حجت‌الاسلام میر اظهر حسین عابدی، عضو هیأت امنای اوقاف ایالت کاراناتاکا گفت: امروزه با توجه به شرایط مسلمانان درجهان اتحاد و وحدت یک ضرورت قلمداد می‌شود که همه اندیشمندان و علما و پژوهشگران بایستی با اقدامات خود زمینه‌های اتحاد را میان گروه‌ها به وجود آورند. حج کنگره الهی است که هر سال یک بار در سرزمین وحی اجرا می شود و همه مسلمان عالم بدون تعلقات گرد هم جمع می‌شوند تا مناسک حج را بجا آورند.

در حج حضور زنان در کنار مردان نشان دهنده تساوی حقوق آنها است

خانم اماتول عاطفه، عضو هیأت امنای وقف ایالت تامیل نادو در سخنرانی خود، گفت: حج مظهر انسانیت و تجلی گاه وحدت میان مسلمانان است. اگر به جهان امروز و رویدادهای آن نگاهی بیاندازیم به خوبی متوجه می‌شویم که دشمنان اسلام از تفرقه میان مسلمانان استفاده کرده اند و توانسته بر آنها چیره شوند و حکومت‌های استبدادی و دست نشانده خود را تشکیل دهند.

وی با اشاره به نقش زنان در جامعه اسلامی بیان کرد: امروزه زنان در تمامی جوامع به ویژه جامعه مسلمانان توانسته جایگاه خویش را پیدا کنند. دین مبین اسلام مقام زن را بسیار والا عنوان می‌کند و خواستار شرکت زنان در تمامی عرصه‌ها است. در حج نیز حضور زنان در کنار مردان نشان دهنده تساوی حقوق آنها است.

حجت‌الاسلام سید صفدر حسینی زیدی، رئیس جامعه امام جعفر صادق (ع) جهانپور در ایالت اوترا پرادش در این وبینار، خاطرنشان کرد: متأسفانه تبلیغات بیگانگان و دشمنان اسلام باعث شده که مسلمانان فکر کنند که در اقلیت هستند بلکه امروزه مسلمانان در اکثریت هستند و اگر به آمار جهانی جمعیت نگاه کنیم مسلمانان را در اکثریت در می‌یابیم. اما دشمنان اسلام خواستار جدایی و انشقاق میان گروه‌های مسلمان هستند تا از این طریق بتوانند منافع سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دهند.

وی ادامه داد: حج کنگره الهی برای نمایش وحدت و همدلی میان همه مسلمانان است تا آنها بتوانند به نیروی عظیم خویش پی ببرند.

در ادامه این وبینار، سلیم خان، معاون حزب جماعت اسلامی هند در ایالت مهاراشترای هند اظهار کرد: حج کنگره الهی مسلمانان است که خدواند سبحان همه مسلمانان را برای شرکت در آن بدون هیچ گونه تبعیضی دعوت می‌کند و همگان بدون درنظر گرفتن رنگ پوست و یا در نظر گرفتن میزان دارایی خود در کنار یکدیگر با یک لباس سفید می‌ایستند و در مقابل خداوند و معبود خویش نیایش می‌کنند تا قلوب خود را از گناهان و صفات ناپسند تطهیر کنند.

حجت‌الاسلام سید محفوظ علی عابدی، اندیشمند اسلامی بنگلور در سخنانی کوتاه حج را موقعیت مهم برای تغییر در روش‌های گذشته و دور کردن صفات پست و رسیدن به صفات والای انسانیت دانست.

وی همچنین، اذعان کرد: حج نماد وحدت و همدلی همه مسلمانان عالم است که در آن شرکت کنندگان برائت از مشرکان و استعمارگران را اعلام می‌کنند و اظهار می‌دارند که همه ما در یک صف برای سبیل خداوند سبحان آماده نبرد و جانفشانی هستیم.

محسن آشوری، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی در بخش پایانی این وبینار، گفت: این وبینار با عنوان حج تجلی وحدت امت اسلامی نشان دهنده همدلی همه افراد برای وحدت و اتحاد است. در واقع حج تنها برای عبادت و یا نیایش نیست بلکه هدف اصلی آن وحدت و اتحاد میان همه مسلمانان و برائت از مشرکین و استعمارگران عصر است که در رأس آن آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است که فلسطینیان مظلوم را آواره کرده و حقوق آنها را پایمال کرده است.

وی یادآور شد: جهان اسلام باید در ایام حج در کنار یکدیگر مشکلات دنیای اسلام را حل کند و در راستای فراگیر شدن دستورات فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام بکوشند و این خود زمینه‌ای برای تحقق وعده موعود خواهد بود.

پخش نماهنگ و کلیپ تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان و رونمایی از کتاب «قرآن و هدایت» که به قلم حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی نگاشته شده و توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی باز نشر شده است، از دیگر برنامه‌های این وبینار بود.