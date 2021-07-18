تمرین سبک آزادکاران در آخرین روز اردوی تفریحی کردان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم کشتی آزاد کشورمان برای حضور در المپیک که برای استراحت ۳ روزه در منطقه کردان کرج حضور دارد، علاوه بر استفاده از امکانات تفریحی این اردو به تمرینات سبک نیز پرداخت.

بر این اساس ۶ آزادکار ملی پوش کشورمان زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی این تیم تمرینات سبکی را برگزار کردند.

آزادکاران کشورمان مرحله پایانی اردوی خود برای حضور در المپیک توکیو را از فردا (دوشنبه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار می‌کنند تا روز ۸ مردادماه راهی کشور ژاپن محل برگزاری این بازی‌ها شوند.

رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در وزن ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، آزادکاران المپیکی ایران هستند که در این آوردگاه بزرگ به میدان خواهند رفت.