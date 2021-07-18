  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۶

در آستانه اعزام به توکیو؛

تمرین سبک آزادکاران در آخرین روز اردوی تفریحی کردان

تمرین سبک آزادکاران در آخرین روز اردوی تفریحی کردان

اعضای تیم ملی کشتی آزاد اعزامی به المپیک توکیو در فاصله استراحت بین دو اردوی خود تمرینات سبک را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم کشتی آزاد کشورمان برای حضور در المپیک که برای استراحت ۳ روزه در منطقه کردان کرج حضور دارد، علاوه بر استفاده از امکانات تفریحی این اردو به تمرینات سبک نیز پرداخت.

بر این اساس ۶ آزادکار ملی پوش کشورمان زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی این تیم تمرینات سبکی را برگزار کردند.

آزادکاران کشورمان مرحله پایانی اردوی خود برای حضور در المپیک توکیو را از فردا (دوشنبه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار می‌کنند تا روز ۸ مردادماه راهی کشور ژاپن محل برگزاری این بازی‌ها شوند.

رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در وزن ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، آزادکاران المپیکی ایران هستند که در این آوردگاه بزرگ به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 5260301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها