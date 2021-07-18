مدیریت استقلال به دو بخش «ساختمان» و «تیم فوتبال» تبدیل شده است!

محمد مومنی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی با شما صحبت می‌کنم استقلال کاملاً به دو بخش «ساختمان باشگاه» و «تیم فوتبال» تقسیم شده است. در ساختمان این باشگاه جمعی از مسئولان و مدیران حضور دارند و در بخش تیم، فرهاد مجیدی و کادرش به همراه بازیکنان و دیگر اعضای تیم حضور دارند؛ که این دو قسمت از مجموعه باشگاه ارتباط حسنه‌ای با هم ندارند.

کارشناس فوتبال بیان داشت: شواهد نشان می‌دهد خیلی‌ها دوست نداشتند استقلال در این هفته‌ها نتیجه بگیرد و حتی اگر تیم در یک بازی هم شکست می‌خورد، مجیدی حذف می‌شد.

این پیشکسوت ادامه داد: حتی از اهرم‌های مالی هم برای در تنگنا قراردادن مجیدی استفاده کردند که سرمربی استقلال با ترفندی که زد، ولو شده به صورت مقطعی، مشکل مالی تیمش را حل کرد. در واقع مجیدی این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد تا به جای متلاشی شدن تیم به دلیل قطع منابع مالی، یک همبستگی و اتحاد خوب در بین مجموعه‌ای که من از آن با عنوان «تیم» یاد می‌کنم شکل بگیرد.

مومنی تصریح کرد: مجیدی بارها عنوان کرده؛ «من به اینها نمی‌بازم»، پر واضح است منظور او از واژه «اینها» تیم‌های رقیب نیستند و او مسئولان را مورد خطاب قرار می‌دهد. برخی از آنهایی که پست‌های مدیریتی باشگاه را در اختیار دارند به همراه برخی مسئولان رده‌های بالاتر که در انتخاب مدیران این باشگاه و تصمیمات کلان و حتی جزء باشگاه هم تاثیر دارند. از نظر من منظور مجیدی از نباختن، بازی بیرون زمین بود و امروز که او در دربی پیروز شده می‌توان گفت «مجیدی بازی را نباخت». حتی اگر در هر ۳ بازی باقی مانده هم شکست بخورد، اما این بازی را نباخت.

وی افزود: موضوعی که مجیدی امروز ثابت کرد، این است که استقلال به این مسئولانی که هم اکنون عهده دار مدیریت باشگاه هستند نیاز ندارد و حتی بدون آنها هم کارش پیش می‌رود.

مهاجم سابق آبی پوشان با اشاره به ممانعت بازیکنان و اعضای کادر فنی از ورود برخی از مسئولان باشگاه به رختکن این تیم گفت: وقتی مسئولان مسئولیت‌های خود را انجام نمی‌دهند، برای چه به رختکن بروند؟ اصلاً چه تفکری پشت این حرکت قرار داشت؟

مومنی تاکید کرد: این فصل که تمام شد، نگرانی من و امثال من برای فصل بعد است و خطر بالقوه‌ای که این تیم را تهدید می‌کند. من نگران این هستم که پنجره باشگاه برای نقل و انتقالات تابستانی باز نشود و با این روند مذاکراتی که اصلاً وجود ندارد، نه تنها بازیکن جدیدی جذب نشود، بلکه چند بازیکن تاثیرگذار هم از مجموعه تیم جدا شده و ما فصل بعد را هم از دست بدهیم. این اتفاقی است که ما از آن هراس داریم؛ و چون کار خاصی از دست‌مان بر نمی‌آید، ناچاریم فقط آرزو کنیم که این اتفاق روی ندهد.