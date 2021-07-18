به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله‌ هفتمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا منتشر شد. این همایش روزهای هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

همایش بین‌المللی شمس و مولانا دارای سه رویکرد با محورهای متعددی است که عبارتند از:

*رویکرد تاریخی

بررسی تطبیقی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران و آناتولی در قرن هفتم هجری با تاکید بر ریشه های شکل گیری اندیشه های عرفانی

بررسی تاریخی زندگی نامه و آرامگاه شمس تبریزی

بررسی های تاریخی متمرکز بر حیات و آرامگاه شمس تبریزی

تازه هایی از زندگی شمس و مولانا و منتسبین به آنها

تأثیر و تاثر شمس و مولانا بر / از/ اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، اخلاقی و ...روزگار سلاجقه

ادبیات و عرفان اسلامی

نسخه پژوهی مقالات شمس

رویکردهای اندیشگانی به آثار شمس و مولانا

کارنامه شمس پژوهی در ایران و جهان

بین رشته ایی

شمس تبریزی و دیدگاه های اصلاح گرایانه

ظرفیت مکتب شمس تبریزی و مولانا در گرایش فرهنگ صلح، تعامل و مدار ا

خوانش آثار شمس و مولانا از منظر دانش رشته های مختلف

ظرفیت تعالیم شمس و مولانا در مواجهه انسان معاصر با مصائب

اساتید دانشگاه و علاقه مندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا اول شهریور ۱۴۰۰ به پایگاه اطلاع رسانی همایش به نشانیwww.conf-shams.ir ارسال کنند.