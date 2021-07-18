به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله هفتمین همایش بینالمللی شمس و مولانا منتشر شد. این همایش روزهای هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار میشود.
همایش بینالمللی شمس و مولانا دارای سه رویکرد با محورهای متعددی است که عبارتند از:
*رویکرد تاریخی
بررسی تطبیقی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران و آناتولی در قرن هفتم هجری با تاکید بر ریشه های شکل گیری اندیشه های عرفانی
بررسی تاریخی زندگی نامه و آرامگاه شمس تبریزی
بررسی های تاریخی متمرکز بر حیات و آرامگاه شمس تبریزی
تازه هایی از زندگی شمس و مولانا و منتسبین به آنها
تأثیر و تاثر شمس و مولانا بر / از/ اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، اخلاقی و ...روزگار سلاجقه
ادبیات و عرفان اسلامی
نسخه پژوهی مقالات شمس
رویکردهای اندیشگانی به آثار شمس و مولانا
کارنامه شمس پژوهی در ایران و جهان
بین رشته ایی
شمس تبریزی و دیدگاه های اصلاح گرایانه
ظرفیت مکتب شمس تبریزی و مولانا در گرایش فرهنگ صلح، تعامل و مدار ا
خوانش آثار شمس و مولانا از منظر دانش رشته های مختلف
ظرفیت تعالیم شمس و مولانا در مواجهه انسان معاصر با مصائب
اساتید دانشگاه و علاقه مندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا اول شهریور ۱۴۰۰ به پایگاه اطلاع رسانی همایش به نشانیwww.conf-shams.ir ارسال کنند.
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