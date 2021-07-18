اعمال قانون خودروها در حاشیه زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمدی پیش از ظهر یکشنبه در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از بودجه ناچیز پلیس راهور در اصفهان اظهار داشت: این بودجه شایسته مردم اصفهان نیست و از این رو برای تأمین زیرساخت‌های مدیریت ترافیک با مشکلات جدی رو به رو هستیم.

وی با اشاره به اینکه همه اعتبارات پلیس راهور باید از سوی شهرداری تأمین شود و نیروی انتظامی در این زمینه از این پلیس حمایتی ندارد، اضافه کرد: از این رو انتظار ما از شهرداری این است که همکاری ویژه‌تری را با پلیس راهور داشته باشد.

۵۵ درصد از بودجه پلیس راهور اصفهان جذب شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان همکاری شهرداری و پلیس راهور بر اساس ماده ۱۰۸ قانون توسعه ششم را اتفاقی مبارک دانست و ابراز داشت: با روند همکاری خوب طی یک سال اخیر در زمینه تأمین خودروهای مورد نیاز پلیس راهور اتفاقات خوبی در شهر اصفهان رخ داده و انتظار داریم این امر همچنان ادامه دار باشد.

وی با اشاره به جذب ۵۵ درصدی بودجه پلیس راهور اصفهان در سال گذشته گفت: بر اساس ارزیابی وزارت کشور شهرداری اصفهان پس از تهران بیشترین جذب بودجه را داشته است.

لزوم توجه شهرداری به فعالیت‌های عمرانی و زیرساخت‌های مورد نیاز پلیس راهور

سرهنگ محمدی با اشاره به لزوم توجه بیشتر شهرداری اصفهان نسبت به زیرساخت‌های عمرانی پلیس راهور ادامه داد: در این زمینه انتظار ما این است که اعتبارات خوبی در سال ۱۴۰۰ در این بخش تزریق شود.

وی با بیان اینکه محدودیت تردد و اعمال جریمه در صورت پارک خودروها در حاشیه رودخانه زاینده رود و دیگر مراکز تفریحی اصفهان مصوبه ستاد مقابله با کرونا است، ابراز داشت: علی رغم اعمال محدودیت‌ها شهروندان در این زمینه همکاری ندارند و همچنان با چالش روبه‌رو هستیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: هر چند ما اعمال قانون را انجام می‌دهیم اما بسیاری از خانواده‌ها با استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در حاشیه زاینده رود و اماکن پارک ممنوع حضور می‌یابند.

ورود خودروهای غیربومی چالش ترافیکی اصفهان

وی افزود: ورود خودروها با پلاک غیربومی نیز چالش دیگری در اصفهان است باید توجه داشت که ورود این خودروها به شهر ممنوع است و عبور آنها از کمربندی مشکلی ندارد و این در حالی است که به دلیل برخی از تخلفات مجبور به اعمال قانون و روشن کردن دوربین‌ها در کمربندی‌ها نیز هستیم.

سرهنگ محمدی گفت: اعمال قانون در محورهای پارک ممنوع از جمله حاشیه زاینده رود، کوه صفه و پارک ناژوان با جدیت در حال انجام است.