هشتاد و یکمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در پایتخت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران امروز یکشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز واکسیناسیون دژبان خودرویی که با حضور امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش راه اندازی شد، اظهار کرد: امروز با افتتاح هشتاد و یکمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون، شاهد تجلی مسئولیت پذیری اجتماعی و مردم دوستی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با بیان اینکه بهترین راه حل برای کاهش ازدحام مراجعان راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون است، از تلاش‌های ارتش برای همگامی و همراهی با کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد.

زالی با بیان اینکه دیروز ۴۰ هزار و ۲۰۰ واکسن به شهروندان استان تهران تزریق شده است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های سایر نهادها از جمله نیروهای مسلح برای فرایند واکسیناسیون استان تهران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی همه امکانات خود را برای گسترش مراکز تجمیعی در اختیار قرار خواهد داد، نگاه سلامت محور امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش را یک خصلت اجتماعی ممتاز توصیف کرد.

زالی همچنین با بیان اینکه این مرکز تجمیعی در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شده است، از تلاش‌های همکاران در این دانشگاه برای ارائه خدمت به هموطنان قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این مراسم امیر سیاری اظهار کرد: ارتش در دوران شیوع کرونا تمام امکانات خود را از جمله نیروی انسانی، بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها در خدمت نظام بهداشت و درمان کشور قرار داده است.

وی همچنین با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس که ارتش در خط مقدم قرار داشت، بهداشت و درمان کشور تمام قد به پشتیبانی پرداختند گفت: امروز در مقابل کرونا نیز نیروهای بهداشت و درمان در خط مقدم قرار دارند و ارتش افتخار پشتیبانی از آنان را دارد.

امیر سیاری ضمن اعلام آمادگی ارتش برای کمک به روند واکسیناسیون در کشور، از استقرار یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون دیگر ظرف یک تا دو روز آینده خبر داد.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین با اشاره به اینکه نیروی زمینی ارتش حدود ۱۰ روز است که در سیستان نیروهای خود را برای ارائه خدمت به هموطنان به کار گرفته است، گفت: ارتش مرکز تجمیعی را با ۱۲۰ ایستگاه مستقر کرده است که روزانه ظرفیت ۱۰ هزار تزریق را دارد.