روحانی پاسخگوی وضع خوزستان باشد/ نگذاریم ضدانقلاب سوءاستفاده کند

حجت‌الاسلام جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراضات مردم خوزستان نسبت به وضعیت بی آبی در این استان اظهار کرد: علیرغم کاستی‌ها و سوءمدیریت دولت دوازدهم در رسیدگی به وضعیت خوزستان، رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور دولت سیزدهم تا به امروز پیگیری‌های مفصلی را برای حل معضلات استان خوزستان انجام داده است.

وی گفت: امروز از دولت دوازدهم و رئیس‌جمهور آن انتظار می‌رود که در خوزستان حضور پیدا کنند و در کنار مردم باشند و از نزدیک در جریان مشکلات قرار بگیرند و دستورات لازم برای حل مسائل پیش آمده را بدهند. بنابراین تا زمان استقرار دولت آینده، دولت روحانی باید پاسخگوی وضعیت فعلی خوزستان باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم از وظایف دولت و از حقوق اولیه مردم شرافتمند و قهرمان خوزستان است. با توجه به اینکه این مردم در کنار آب هستند بنابراین باید در اولویت استفاده از آن قرار بگیرند.

مجتهد شبستری تاکید کرد: از نظر شرعی و قانونی کسانی که به آب نزدیک تر هستند در اولویت استفاده از آن قرار می‌گیرند مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاید و یک مسأله اهمی صورت بگیرد، اما به طور طبیعی آن کسانی که به آب نزدیک‌تر هستند، برای استفاده از آن بر دیگران اولویت دارند.

وی اعتراض مردم از مسیر قانونی را حق آنها دانست و گفت: مردم باید از این طریق پیگیر مطالبات و مشکلات‌شان باشند. مسئولین خوزستان هم باید در درجه اول به این مسائل رسیدگی بکنند اما آنچه باید در این میان به آن توجه داشت این است که مردم خوزستان باید توجه کنند که این خواسته‌ها و اعتراضات به نحوی مدیریت نشود تا سبب سوء استفاده ضد انقلاب قرار بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آنچه ما امروز در برخی شهرهای خوزستان مشاهده می‌کنیم این است که ضد انقلاب در حال بهره‌برداری از این اعتراضات است، چیزی که در حقیقت مردم قهرمان خوزستان از آن بَری هستند.

مجتهد شبستری اظهار کرد: مردم باید توجه کنند و هوشیار باشند که این اعتراضات در کانالی قرار نگیرد که موجب سوء استفاده دشمنان شود بلکه باید این اعتراضات از مجاری قانونی صورت بگیرد. نباید خدای نکرده به گونه‌ای شود که ضد انقلاب از این اعتراضات بهره برداری کند.

وی تصریح کرد: امروز مسئولین درجه اول اجرایی کشور باید خودشان مستقیماً به مسأله ورود کنند. چقدر خوب بود که رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای ایشان به خوزستان می‌رفتند و از نزدیک مشکلات را می‌دیدند. البته سپاه، ارتش، ستاد اجرایی و بسیاری از نهادهای دیگر در حال کمک به مردم هستند و امیدواریم که هر چه زودتر مشکلات کم شود ولی توقع این بود که مسئولین اجرایی کشور که در حال پایان دوره خدمت خودشان هستند به صحنه ورود می‌کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان افزود: امیدواریم رئیسی و دولت آینده زمانی که مستقر می‌شوند، به مشکلات مردم خوزستان رسیدگی کنند و آنها را در اولویت قرار دهند.