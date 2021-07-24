آبگرفتگی منازل مسکونی در زرین دشت / ۴خانوار امدادرسانی شدند

عبدالرحیم رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: عصر امروز شنبه به دلیل وقوع طوفان شدید با سرعت ۹۲ کیلومتر در ساعت و بارش‌های رگباری شاهد وقوع سیلاب و آبگرفتگی منازل مسکونی در این شهرستان بودیم که به محض اطلاع نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: جاری شدن سیلاب سبب آبگرفتگی در سطح شهرستان زرین دشت شد که تیم شش نفره جستجو و امداد برای ارزیابی خسارات سیلاب به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند.

رهنما با بیان اینکه امداد رسانی به مردم گرفتار در سیلاب همچنان ادامه دارد، اعلام کرد: تا به الان ۶ مورد بازدید از منازل انجام و ۴ منزل مسکونی نیز با موتور آبکش و لجن کش تخلیه شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زرین دشت همچنین از اعزام تیم شش نفره جستجو و امداد این جمعیت برای امداد رسانی به دو نفر از عشایر مفقود شده در این شهرستان نیز خبر داد و گفت: دو نفر از عشایر این شهرستان که به همراه گوسفندان خود در پایین دست اطراف مجتمع دامداری‌های مجاور روستای حاجی طاهره از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت گرفتار سیلاب شده بودند، جان سالم به در بردند.

وی از امداد رسانی ۱۵ نفر از نجات‌گران جمعیت هلال احمر در عملیات امروز خبر داد و گفت: بر اثر این بارندگی خسارتهای سنگینی به خانه‌های خشتی و گلی زرین دشت وارد و بخش زیادی از دیوارها تخریب و سایبان واحدهای نیز صنفی سقوط کرده است.

رهنما عنوان کرد: هم اکنون اکیپ‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان زرین دشت در حال ارزیابی خسارات وارد هستند.

به گزارش مهر، وقوع طوفان شدید با سرعت ۹۲ کیلومتر و بارش ۲۵ میلیمتری باران در عرض سه ساعت در زرین دشت امروز عصر خسارات سنگینی به تمامی بخش‌های این شهرستان وارد کرد.